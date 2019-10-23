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بعد مكالمة بارزاني .. نقل الطفل الكوردي السوري “محمد” المصاب بحروق شديدة لفرنسا

نُقل الطفل الكوردي السوري “محمد حميد” الذي اصيب بحروق شديدة جراء القصف التركي من اقليم كوردستان الى فرنسا لتلقي العلاج اللازم.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قد اتصل يوم امس الاثنين هاتفياً ب( حميد محمد) والد الطفل (محمد) الذي أصيب بحروق شديدة في جسده جراء تعرضه لقصف الطائرات في غرب كوردستان، والذي تم نقله الى احدى مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج.

وذكر مكتب بارزاني في بيان انه خلال ذلك الاتصال الهاتفي، أعلن بارزاني مشاطرته لأحزانهم، واستعداده لعمل كل ما يلزم من أجل علاج (محمد).

وكان الطفل المصاب بحروق شديدة يُعتقد انها ناجمة عن اسلحة محرمة استخدمتها تركيا في قصف مناطق في كوردستان سوريا قد تم نقله الى محافظة دهوك في اقليم كوردستان من اجل معالجته.

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