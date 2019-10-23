بغداد لمسؤول أوربي: العراقيون أحرارا ولا يمكن اجبارهم على العودة الى البلاد

استقبل وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى يوم الثلاثاء بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد رئيس دائرة الهجرة في مملكة بلجيكا فريدي روزمومنت المكلف باللجوء والهجرة.

ويزور المسؤول الاوربي العراق حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من بلاده ومن منظمة نينوى التطوعية لاغاثة النازحين .

وذكرت الوزارة في بيان اليوم ان اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين العراق وبلجيكا والسبل الكفيلة بتعزيزها و التأكيد على أهمية وضرورة تنمية مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما فيها مصلحة الطرفين .

ونقل البيان عن الوزير قوله ان موضوع الهجرة يشكل ابرز التحديات التي تواجهها اوروبا ودول الشرق الاوسط معا ، منوها الى ان الحكومة تعمل على استراتيجية توفير فرص العمل وإعادة الاستقرار الى المناطق المحررة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيعهم على العودة الطوعية .

واضاف ان الحكومة والوزارة لديها تنسيق عال مع الدول الاوربية كافة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لطالبي اللجوء كتشجيع العودة الطوعية الى البلاد مع مراعاة الجوانب الانسانية في الدول المستضيفة ، مردفا بالقول ان ” الانسان العراقي حر ولا يمكن اقساره على العودة الى البلاد ” .