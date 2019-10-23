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بلادي …..

بلادي

بقلم : شاكر فريد حسن

بلادي يا بلادي

إنها القلب والروح

وجهها عشق

بيوتها حجارة وطين

حقولها قمح وشعير

بساتينها رمان وتين

صيفها صبار

وعنب الدوالي

شتاؤها نرجس

وصابون الراعي

ربيعها زعتر وهليون

وهندباء برية

بيادرها أعراس

ومواسم فرح

لياليها قمر ونجوم

مضيئة

وفجرها صوت

الآذان

وأجراس الكنائس

وصلوات الخشوع

والمحبة

وصياح الديك

بلادي كنعان

لها ألف حكاية

وحكاية

حكاية الفلاحين

في مرج ابن عامر

والمشردين في الخيام

السود

والعاشقين

على الغدير

وعيون الماء

بلادي يطرزها الجليل

والكرمل

وجبال الروحة

بريشة مغموسة بزيت

الزيتون

وبلادي

هي البقاء

والوجود

والحياة

والموت

والقبر الأبدي

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