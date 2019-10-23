تعيين الفريق الركن قيس المحمداوي قائدا لعمليات بغداد

افاد مصدر مطلع، الاربعاء، بتسمية الفريق الركن قيس المحمداوي قائد عمليات الفرات الاوسط السابق قائدا لعمليات بغداد على خلفية اقالة الفريق الركن جليل الربيعي.

وقال المصدر في تصريح ان “وزارة الدفاع كلفت الفريق الركن قيس المحمداوي قائد عمليات الفرات الاوسط السابق قائدا لعمليات بغداد على خلفية اقالة الفريق الركن جليل الربيعي عقب التظاهرات “.

وافاد مصدر امني، الاربعاء، بتكليف اللواء توفيق احمد بادارة مهام قيادة شرطة بغداد.