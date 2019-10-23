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تكليف الحجامي لقيادة شرطة الديوانية

أعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن تكليف العميد داخل الحجامي بقيادة شرطة الديوانية وكالة خلفا للواء فرقد العيساوي الذي اعفي من منصبه بناء على توصيات اللجنة التحقيقية بضرب المتظاهرين.

وقالت عضو المجلس زينب العابدي في تصريح صحفي، إن “وزير الداخلية اصدر امرا بتكليف العميد داخل الحجامي لقيادة شرطة الديوانية وكالة”.

وأضافت ان “تكليف العميد الحجامي يأتي لسد منصب اللواء فرقد العيساوي المحال للتحقيق من قبل لجنة التحقيق بضرب المتظاهرين”.

وأوضحت ان “الحجامي باشر مهام عمله اعتبارا من اليوم الأربعاء لحين تعيين قائد جديد لشرطة الديوانية”.

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