رئاسة كوردستان تصف الانسحاب الامريكي بغير المرغوب لكنها تقدر دور واشنطن

قالت رئاسة اقليم كوردستان إن الانسحاب الأمريكي من سوريا قرار “غير مرغوب” فيه لكنها أكدت أن الإقليم يقدر الدور الأمريكي التاريخي في حمايته.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، “كان لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دور رئيس في حماية ومساعدة مواطني إقليم كوردستان، بدءاً بفرض منطقة حظر الطيران في العام ١٩٩١ فإسقاط النظام البعثي في ٢٠٠٣ وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في السنوات الأخيرة”.

واضاف “قد قدمت في هذا السبيل التضحيات ودافعت عن إقليم كوردستان جنباً إلى جنب قوات بيشمركة كوردستان. لذا لا ينبغي أن ننسى دور وكفاح التحالف، وخاصة الجيش الأمريكي، ونخلط بينهما وبين قرار سياسي غير مرغوب”.

وتابع أن “إقليم كوردستان يكرر شكره وتقديره لقوات التحالف والجيش الأمريكي، ويقيم عالياً كفاحهم وتضحياتهم”.

وأنهى الهجوم التركي، الذي بدأ عقب انسحاب القوات الأمريكية، حكم كورد سوريا للمنطقة المجاورة.

ولقي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ في وقت سابق هذا الشهر بسحب قواته من شمال سوريا انتقادات في واشنطن وغيرها باعتباره خيانة للحلفاء الكورد المخلصين الذي حاربوا لسنوات بجوار القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.