رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يوجه رسالة الى العراق

وجه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الثلاثاء، رسالة إلى نظيره العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي والشعب العراقي، بمناسبة انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية، في تقرير لها، اليوم، 22 تشرين الأول 2019، ان باقري أكد في رسالته ان “التجمع العالمي الكبير في زيارة الأربعين جسد قوة ووحدة المسلمين وأخوتهم”، معربا عن تقديره لحسن الضيافة والخدمة التي قدمها الشعب العراقي لزوار الأربعين.

وأشار باقري، الى ان “من واجبه تقديم الشكر بالنيابة عن الشعب وخاصة أفراد القوات المسلحة الإيرانية، نظرا للجهود الكبيرة والتعاون من قبل رئيس أركان الجيش العراقي، واهتمام المرجعية والشعب العراقي والحكومة والمواكب وكافة أبناء القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي الذين مهدوا الطريق لاقامة هذه الظاهرة التاريخية الاستثنائية، مع استضافة لائقة وتوفير الأمن الدائم”.