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عالية نصيف تطالب بالإسراع في تعيين الخريجين الأوائل

طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التنفيذية بالإسراع في تعيين الطلبة الأوائل على أقسام الكليات والمعاهد وتنفيذ التعهدات التي قدمها رئيس الوزراء مؤخراً .

وقالت في بيان اليوم :” ان رئيس الوزراء اعطى وعداً بتعيين الخريجين الأوائل، كما ان مجلس النواب شرع منذ مدة طويلة قانوناً ينص على تعيينهم، وتمت المصادقة عليه من قبل السلطة التشريعية، وأية حجج وذرائع بعدم توفر الدرجات الوظيفية هي حجج مرفوصة، فما الفائدة من تشريع قانون وتركه على الرفوف بلا تنفيذ؟ “.

وبينت نصيف :” ان تعيين الخريجين الأوائل هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء المتفوقين الذين سيصبحون قادة المجتمع والنخبة التي تبني البلد وتنهض به نحو الأفضل، وبالتالي نطالب رئيس الوزراء بتنفيذ تعهداته التي قدمها مؤخراً بشأن تعيينهم “.

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