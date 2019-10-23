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عشرون مليار دينار لعاصمة الثقافة على طاولة لجنة برلمانية كوردستانية

بهدف مناقشة تقديم التقرير النهائية للجنة بعد متابعتها لطريقة صرف 20 مليار دينار كانت قد خصصت لعاصمة الثقافة في إقليم كوردستان، عقدت لجنة الثقافة والمجتمع المدني والشباب والرياضة البرلمانية برئاسة لقمان وردي وحضور نائبه ومقرر وأعضاء ومستشاري اللجنة اجتماعا حول الملف ومناقشة عدد من الملفات الأخرى.

في بداية الاجتماع ناقشت اللجنة تفاصيل تقريرهم بعد متابعتهم لطريقة صرف 20 مليار دينار خصصت لعاصمة الثقافة في الإقليم.

وقررت اللجنة تقديم تقريرها حول الملف يوم الاربعاء الى رئاسة البرلمان، كما وقررت اللجنة تشكيل لجنة متابعة بخصوص طريقة صرف مبلغ 5 مليون دولار خصصت في 2014 لمدينة أربيل حين اختيرت عاصمة الثقافة العربية.

وخصص جانب من الاجتماع لمراجعة ودراسة الملفات والكتب التي وصلت اللجنة وبعد مناقشتها من جانب اللجنة اتخذت القرار حولها ووجهت الى الجهات المختصة والمعنية بها.

كما قررت اللجنة اجراء زيارة ميدانية الى قضاء سوران بهدف الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني هناك والوقوف على طريقة عملهم ومعرفة النواقص في تلك المدينة وتوحيد جهود جميع الأطراف للتقدم بالاعمال الثقافية والتراثية في القضاء.

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