فساد نواب في البرلمان: يتسابقون على فرص التوظيف لتوزيعها على أسس حزبية وجهوية

قال محافظ البصرة أسعد العيداني، الأربعاء 23 تشرين الأول 2019، إن عدداً من النواب قاموا بتوزيع أكثر 1600 درجة وظيفية، بطريقتهم دون علم الحكومة المحلية. فيما تشير مصادر المسلة الى ان الظاهرة تشمل كل المحافظات

حيث تستغل القوى السياسية عبر نوابها الدرجات الوظيفية لتوزيعها على الانصار والاقرباء، ووفق المحسوبية والمنسوبية.

وقال العيداني في كلمة له خلال لقائه عدد من المسؤولين والصحفيين والناشطين المدنيين، ان “اكثر من 1600 درجة وظيفية وزعها بعض النواب المحافظة بطريقتهم دون علم الحكومة المحلية”.

ويحصل نواب على الدرجات الوظيفية من الوزارات في الخفاء ويقومون بتوزيعها على طرائقهم الخاصة، وفق مصادر المسلة.

واستغرب محافظ البصرة من “عدم الأعلان عن الدرجات الوظيفية من قبل النواب الذين يستحصلون الدرجات الوظيفية من الوزارات دون الاعلام عنها وعن آلية توزيعها”.

وفي العام ٢٠١٨ حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، من استغلال الوظائف الحكومية لأغراض انتخابية من قبل بعض الجهات السياسية.

وتفيد مصادر المسلة ان اغلب نواب البرلمان العراقي، يضغطون على الوزارات والجهات ذات الصلة بشأن التنقلات وفرص الوظائف داخل دوائر الدولة لأغراض انتخابية، وكسب الاتباع، في أسلوب مكشوف، دوافعه المصالح السياسية الانتخابية