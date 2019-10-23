((( لماذا كل مصيبة تحصل للكورد يبدءون العرب بالشماتة )))).

بسم الله وبه نستعين.اتضح للعالم بأسره بان عداء روسيا والأمريكان للشعب الكوردي هو انتقام من الكورد للتاريخ والماضي ولاغيره،الشعب الكوردي والذي تعداده يفوق (50)مليون نسمة شعب محب للحياة وللحرية والسلام والعيش كباقي شعوب الكورد يكون لهم ماءوى باسم دولة حالهم حال دولة لينشتايان الذي نفوسهم ستين الف نسمة او دويلة قطر اللي نفوسها مءة الف نسمة او جنوب السودان او حتى لبنان نفوسهم أربعة مليون نسمة ما الضير ما المشكلة لماذا الا القومية الكوردية يجب ان يكونوا فرس وعرب او اتراك الجبال اي دين اي شرعية اي إنسانية العهر سياسي او اخلاقي تصادر حق خمسين مليون نسمة يجمعهم قطعة ارض خاص بهم!!!!!!؟؟؟؟.لاشك الهجوم الأخير من قبل طاغوت العصر والعنصري والشوفيني المريض بالكورد العثماني والوقح اردوغان على الشعب الكوردي اظهر للعالم الوجه القبيح للروس والأمريكان وغدرهم للشعب الكوردي الذي لو لاهم لكان اتباع بن لادن وأبو بكر البغدادي في قلب موسكو وواشنطن لكن بسواعد البشمركة الأبطال وقوات سوريا الكوردية وباستشهاد مايقارب عن عشرين الف شهيد كوردي في كوردستان العراق وكوردستان سوريا وعشرات آلاف من الجرحى اثبت للعالم ان هذا الشعب لاتنكسر شوكته بسهولة لو لا غدر الغادرين من الدول الكبرى الدول الأربعة التي فيها الكورد.راقبت وكأي موطن لماجرى من احداث في شرق الفرات للشعب الكوردي وكيف سمح للذءب التركي واتباع داعش والقاعدة وجبهة النصرة المتآمرة باوامر الخنزير اردوغان كيف بطشوا بالشعب الكوردي اولا في عفرين باوامر من الخنزير الروسي لمصالحه الاقتصادية وفقط لأجل مرور الغاز الغاز الروسي عبر دولة العهر تركيا كان الثمن الشعب الكوردي في عفرين،وحتى تكتمل نهاية المسرحية ويقضي الكورد على اخر موقع لتواجد الدواعش وانهاءهم من سوريا كليا وكان بطل مخرج هذه المسرحية هو الخرف العجوز (ترامب) وهذه الخيانة من الأمريكان اتجاه الكورد ليست بجديدة الكل يتذكر هنري كيسنجر مهندس اتفاقية ١٩٧٥بين صدام والشاه والمقبور هواري بومديون اتفاقية جزاءر.قراءت بعض المقالات من كتاب علي خامناءي وحرامية مخيم رفحاء المليونيريا.ان اردوغان اهان الكورد وقال سنسحق على رءوسهم او نمحيهم من الوجود او او او الى غيره.اقول لهولاء الشامتين بالكورد اين كُنتُم من اهان اردوغان العراق عندما خاطب ريس مجلس وزراء العراق بكل صلافة ووقاحة مخاطبا القزم والعبد (حيدر العبادي) مخاطبا إياه من تكون انت واعرف حدودك ولاتجعل راءسك براءسي وعبارات اخرى لاتصدر الا من شخص مغرور وأرعن بلا اخلاق ولا ضمير،اين كانت مقالاتكم ضد زعيم شيعي يمثل العراق الشيعي الان ،لان حسب ماتدعون ان الحكم الان للشيعة وان البقية يجب ان يكونوا عبيد وخدم وعملاء مثلكم ان نطيع مايامرنا به ولي الفقيه لان هو الحاكم الفعلي للعراق شءتما ام ابيتم مهما تحججتم بالانتخابات وغيرها فكلها اكذوبة حقيرة حكمكم العراق العن من حكم صدام واسءلوا الشارع الشيعي.واقولها بصراحة لو ان العراقيين الشيعة يعني الشيعي العراقي الحريص على اسم العراق يحكم العراق قسما بالله ماعندنا اي ضير او اي مشكلة اما يحكمنا حفنة خونة وعملاء لإيران سلموا خيرات العراق وثروات العراق وأرض العراق وشعب العراق لدولة جارة اجنبيةلم ولن نرضى بهذا الحكم وأي إنسان شريف ابن امه وأبيه لايقبل ما تفعله ايران بالعراق لكن النغل نعم النغل يقبل بكل شيء والكورد ليسوا نغولة.اقول للشامتين بالشعب الكوردي نعم اتفق علينا طغاة العصر واصحاب الاقتصاد العالمي وجامعي الثروات ونهبها لهم وسحق الشعوب المستضعفة كالشعب الكوردي سيكون هناك انتقام ولعنة كل من ظلم هذا الشعب المسكين..بالاخير العالم الان كله يتعاطف مع شي او كيان اسمه الكورد وهذا يكفي…ملاحظة بسيطة اين هم مايسمون بالكورد الأمميون واليساريين والإسلاميون مما يحدث لاخوانهم الكورد في سوريا ام جف الدم الكوردي في عروقكم لكنكم ترتدون لحد الان تيشرتات جيفارا ولينين اما الكورد الاسلاميون مبروك عليكم الخامناءي وأسامة بن لادن وأبو بغل البغدادي ….. آلك الله يا الشعب الكوردي….حامد اسماعيل