مظاهرات 25 /10 المقبلة : و احتمالات مخاطر التي ستُهددها بإساءة و قتل و تفجير مراقد

بقلم مهدي قاسم

لأول مرة شعرت عصابات اللصوص المنظمة في المنطقة الخضراء

بتهديد حقيقي يواجههم و يهددهم سلطاتهم و مواقعهم ونفوذهم ومصادر سرقتهم المتواصلة ، وهم يسمعون هدير الحشود الطوفانية الزاحفة في الشوارع والساحات بصدور عراقية غير آبهة لا للرصاص الغادر و لا للموت المتربص ، بعدما اكتشفوا ، أن سكوتهم و قبولهم للأمر الواقع الذي

تفرضه هذه العصابات ما هو سوى موت بطيء و عبثي سخيف ، فقرروا المضي قدما في تظاهراتهم حتى النهاية :

أي إما الموت بإباء أو العيش بكرامة ..

ومن جانبها سوف لن تستسلم عصابات اللصوص في المنطقة الخضراء

و خارجها بكل هذه السهولة والبساطة ، لتتخلى عن امتيازاتها الملكية ولا عن مواصلتها لنهب المال العام إلى ما لانهاية و كذلك خوفها ورعبها من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة القضائية ، لذا فسوف تلجأ إلى كل الأساليب الوضيعة و الإجرامية الخسيسة لإفشال تظاهرا 52/ 10

المرتقبة ، عبر افتعال ظروف و حالات و أمور و أحداث من عمليات تخريب و حرق و قتل و تفجير و عمليات قنص ، لتقوم بعد ذلك باتهام المتظاهرين بها بغية الإساءة إلى سمعتهم ، من خلال محاولة إعطاء انطباع مفاده إن الغاية من هذه التظاهرات هي إحداث فوضى و أعمال شغب و اضطراب

و تخريب و قتل باصابع وهابية و صهيونية تنجانيقية !!، و ذلك تمهيدا لإفشال تظاهراتهم وبالتالي لعدم تحقيق مطالبهم الرئيسية و المهمة ، وهو الأمر الذي يتطلب منتهى يقظة و حذر وانتباه من قبل منظمي المظاهرات بغية التصدي لمثل هذه المحاولات و الدسائس الدنيئة التي سوف

تقدم عليها عصابات اللصوص هذه وكذلك فيالق حراسها الأمنيين من ميليشيات بلطجية محترفة بكل أنواع القتل و الإجرام الأخرى التي ستقوم بتكرار عملية قتل المتظاهرين مرة أخرى و ربما بأعداد أكبر مما في السابق ولكن بأساليب التوائية مغايرة و أكثر حطة ووضاعة ووحشية فائقة

من قبل ..

لذا فينبغي على منظمي المظاهرات تشكيل فرق خاصة و عديدة

تقتصر مهمتها ــ بالإضافة إلى توثيق الأحداث بالصور و المرئيات ــ على رصد و فرز عناصر مشبوهة ، دخيلة ، مشاغبة ، مدسوسة بالفعل أو غيرها من عناصر أخرى التي ستحاول اندساس بشكل متعمد إلى صفوف المتظاهرين بحجة المساهمة بالتظاهرة ، ككلام حق يراد به الباطل ، ومن ثم

ستحاول افتعال حال تصادم مع القوات الأمنية بهدف استفزازها و إثارتها ، من خلال قذفها بحجر أو قنابل مولوتوف أو حرق ممتلكات عامة و خاصة ، بل ليس من مستبعد إطلاقا احتمال قيام بحرق أو تفجير أحد المراقد ” المقدسة ” و اتهام المتظاهرين بذلك ، لغرض حرف الانتباه و التركيز

عن مطالب المتظاهرين و حصرها أو إعطائها بعدا طائفيا بهدف دفعها نحو احتراب أهالي مجددا ..

فهذه العصابات الإجرامية المنحطة و المرفلة بثوب السياسة

و الدين أو المذهب لهي مستعدة لئن ترتكب أية سفالة لا تخطر على البال ولا على الخاطر ، من أجل الحفاظ على مناصبها و مواقعها ونفوذها السياسي ــ مثلما فعلت ذلك طيلة 16 عاما مثقلا بمعاناة و خيبة ومرارة و عذابات يومية لا زال يعاني من تبعاتها الشديدة الشعب العراقي

حتى الآن مثل كابوس طويل و خانق و فظيع ورهيب وبلا نهاية ..