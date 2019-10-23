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مهرجان ملكة حسناوات العرب في العالم

بImage previewبرنامج الدورة الرابعة المهرجان

من 22 إلى 26 أكتوبر 2019

الثلاثآء 22 أكتوبر 2019

حضور المشاركات و الضيوف إلى مقر المهرجان

الأربعاء 23 أكتوبر 209

15:00 ورشة تكوينية في مجال تقنيات التواصل

تأطير: الأستاذة شروق خلفي الصحراوي

17:00 ورشة تكوينية في مجال تقنيات عروض الأزياء

تأطير: خبير عروض الأزياء محمد مهاودي

الخميس 24 أكتوبر 2019

11:00 الافتتاح الرسمي لفضاء المنتوجات المجالية بفندق موكادور منارة

12:00 اختبار في مجال الطبخ ب MYAH BAY

16:30 ورشة تكوينية في مجال التواصل الإعلامي

تأطير: الإعلامي و الإذاعي حسن بن منصور

17:00 لقاء إذاعي بإلإذاعة الجهوية بمراكش

الجمعة 25 أكتوبر 2019

10:00 زيارة Body Smooth

11:00 ورشة في مجال التجميل Atelier du Regard

تأطير: ليلى سيدو – خبيرة تجميل

زيارة لأهم المناطق السياحية بمراكش

زيارة تعاونية الألفية الثالثة بالرحامنة

17:00 ندوة صحفية برواق DOZZART

رسم لوحة فنية من طرف المتسابقات و تحت إشراف الفنان التشكيلي عبد الهادي

بن بلة

السبت 26 أكتوبر 2019

10:00 الإستعدادات

19:00 الحفل الختامي

رواق DOZZART

1 شارع علال الفاسي إقامة عين حميدة 2 الرقم 8 مراكش

الهاتف: 0662541500 Image preview

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