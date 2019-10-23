مهرجان ملكة حسناوات العرب في العالم

ببرنامج الدورة الرابعة المهرجان
من 22 إلى 26 أكتوبر 2019
الثلاثآء 22 أكتوبر 2019
حضور المشاركات و الضيوف إلى مقر المهرجان
الأربعاء 23 أكتوبر 209
15:00 ورشة تكوينية في مجال تقنيات التواصل
تأطير: الأستاذة شروق خلفي الصحراوي
17:00 ورشة تكوينية في مجال تقنيات عروض الأزياء
تأطير: خبير عروض الأزياء محمد مهاودي
الخميس 24 أكتوبر 2019
11:00 الافتتاح الرسمي لفضاء المنتوجات المجالية بفندق موكادور منارة
12:00 اختبار في مجال الطبخ ب MYAH BAY
16:30 ورشة تكوينية في مجال التواصل الإعلامي
تأطير: الإعلامي و الإذاعي حسن بن منصور
17:00 لقاء إذاعي بإلإذاعة الجهوية بمراكش
الجمعة 25 أكتوبر 2019
10:00 زيارة Body Smooth
11:00 ورشة في مجال التجميل Atelier du Regard
تأطير: ليلى سيدو – خبيرة تجميل
زيارة لأهم المناطق السياحية بمراكش
زيارة تعاونية الألفية الثالثة بالرحامنة
17:00 ندوة صحفية برواق DOZZART
رسم لوحة فنية من طرف المتسابقات و تحت إشراف الفنان التشكيلي عبد الهادي
بن بلة
السبت 26 أكتوبر 2019
10:00 الإستعدادات
19:00 الحفل الختامي
رواق DOZZART
1 شارع علال الفاسي إقامة عين حميدة 2 الرقم 8 مراكش
الهاتف: 0662541500