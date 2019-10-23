نداء لأفراد الحشد الشعبي و ليس لقادته

رشيد سلمان

هذا النداء لأفراد الحشد الشعبي الشجعان الشرفاء و ليس لأغلبية قادته الذين انخرطوا مع الفاسدين و اصبحوا جزأ من الفساد المالي و الاداري ما شوّه الحشد الشعبي المبارك.

يا افراد الحشد الشعبي الشجعان الشرفاء انتم ضحيتم بأرواحك التي لا تقدر بثمن لمحارية الارهاب الداعشي الوهابي و المنتفضون الشجعان الشرفاء ضحوا بأرواحهم التي لا تقدر بثمن لمحاربة الفساد و الفاسدين.

انتم من اهل الوسط و الجنوب و المنتفضون من اهل الوسط و الجنوب و كلكم فقراء تسكنون بيون الطين و مدارسكم على الارصفة و تشربون الماء الخابط الملوث في الظلام بسبب فساد الفاسدين.

انتم و المنتفضون تعانون من فساد ساسة الوسط و الجنوب الذين خانوا الامانة بسبب المنصب و المال الحرام و قد حرمتم من التعليم و الدواء و العيش المريح و حتى من الماء الصافي و الكهرباء بينما نفطكم يهدر على الاخرين.

يا افراد الحشد الشعبي الشرفاء الشجعان:

ان لم تستطيعوا مشاركة المنتفضين في انتفاضتهم لأنكم جزء من القوات المسلحة فالمطلوب منكم عدم المشاركة بالاعتداء على المنتفضين لانهم منكم و كلكم مظلومون.

ملاحظ: المحزن يا شرفاء الحشد لشعبي و الانتفاضة المباركة انكم ضحيتم بأرواحكم و حرمتم من نفطكم لينعم به الاخرون بسبب فساد ساسة الوسط و الجنوب الذين خانوا الامانة لانهم يتاجرون بأرواحكم.

ملاحظة: اياكم يا شرفاء الحشد من المشاركة يقتل و جرح اخوانكم و اخواتكم لأنكم جميعا من اهل الوسط و الجنوب الفقراء المحرومين من العيش الكريم مع انكم اهل النفط الذي ينعم به الاخرون.

الرحمة على شهداء الحشد الشعبي الشجعان الشرفاء و الرحمة على شهداء الانتفاضة الشجعان الشرفاء و الصبر و السلوان لاهل الوسط و الجنوب الشرفاء و الشفاء العاجل لجرحاهم.