Posted on by

نداء لأفراد الحشد الشعبي و ليس لقادته

رشيد سلمان

هذا النداء لأفراد الحشد الشعبي الشجعان الشرفاء و ليس لأغلبية قادته الذين انخرطوا مع الفاسدين و اصبحوا جزأ من الفساد المالي و الاداري ما شوّه الحشد الشعبي المبارك.

يا افراد الحشد الشعبي الشجعان الشرفاء انتم ضحيتم بأرواحك التي لا تقدر بثمن لمحارية الارهاب الداعشي الوهابي و المنتفضون الشجعان الشرفاء ضحوا بأرواحهم التي لا تقدر بثمن لمحاربة الفساد و الفاسدين.

انتم من اهل الوسط و الجنوب و المنتفضون من اهل الوسط و الجنوب و كلكم فقراء تسكنون بيون الطين و مدارسكم على الارصفة و تشربون الماء الخابط الملوث في الظلام بسبب فساد الفاسدين.

انتم و المنتفضون تعانون من فساد ساسة الوسط و الجنوب الذين خانوا الامانة بسبب المنصب و المال الحرام و قد حرمتم من التعليم و الدواء و العيش المريح و حتى من الماء الصافي و الكهرباء بينما نفطكم يهدر على الاخرين.

يا افراد الحشد الشعبي الشرفاء الشجعان:

ان لم تستطيعوا مشاركة المنتفضين في انتفاضتهم لأنكم جزء من القوات المسلحة فالمطلوب منكم عدم المشاركة بالاعتداء على المنتفضين لانهم منكم و كلكم مظلومون.

ملاحظ: المحزن يا شرفاء الحشد لشعبي و الانتفاضة المباركة انكم ضحيتم بأرواحكم و حرمتم من نفطكم لينعم به الاخرون بسبب فساد ساسة الوسط و الجنوب الذين خانوا الامانة لانهم يتاجرون بأرواحكم.

ملاحظة: اياكم يا شرفاء الحشد من المشاركة يقتل و جرح اخوانكم و اخواتكم لأنكم جميعا من اهل الوسط و الجنوب الفقراء المحرومين من العيش الكريم مع انكم اهل النفط الذي ينعم به الاخرون.

الرحمة على شهداء الحشد الشعبي الشجعان الشرفاء و الرحمة على شهداء الانتفاضة الشجعان الشرفاء و الصبر و السلوان لاهل الوسط و الجنوب الشرفاء و الشفاء العاجل لجرحاهم.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close