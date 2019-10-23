وزير الدفاع الاميركي لعبد المهدي: الحديث عن بقاء القوات في العراق غيردقيق

اكد وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر، الاربعاء، ان القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا دخلت الى العراق بإذن الحكومة العراقية وموافقتها، فيما اشار الى ان أي تصريحات إعلامية عن بقائها في العراق غير صحيحة.وقال مكتب عبد المهدي في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل اليوم وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر”، مبينا انه “جرى بحث العلاقات بين البلدين والتأكيد على استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب ودعم جهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية”.واضاف انه “تم مناقشة التطورات المقلقة في سوريا، خصوصا فيما يتعلق بالإرهابيين السجناء في سوريا وإحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية، اضافة الى عمليات النزوح نتيجة العمليات العسكرية، كما جرى بحث الدور الإيجابي الذي يلعبه العراق في المنطقة وعلاقاته مع جميع دول الجوار “.وأكد وزير الدفاع الامريكي “إلتزام الولايات المتحدة الامريكية التام بدعم العراق وإحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين”، مشيرا الى ان “القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بإتجاه العراق تدخل وتنسحب من الأراضي العراقية بإذن الحكومة العراقية وموافقتها، وأي تصريحات إعلامية عن بقائها في العراق غير صحيحة”.