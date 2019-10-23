وطني..العراق

ناصر الثعالبي

منذ أن ولدت

وهم يدقون في هامات نخيلك إشعارات الموت

ويربطون بقايا شهدائك بجدائلها

تتقافز رغبات السفهاء مسورة بالثأر

لماذا سرقت حروف النور من جاهلية العصر

ولماذا زرعت الماء في انهار الحياة

عليك ان تدفع ضريبة الإباء

وتتهيأ لمسح ارادتك بوبر شيوخ الفتنه

يا عراق

أيها المودع كل ما فيك في قلوبنا

الغارق في سبات الفجيعة

من أين أتوك هؤلاء الحكام؟

من أين أتوك ألعيارون والشطار والخناقون؟

الم ترمهم سابقاً في مزبلة التاريخ؟

كيف استعادوا مجدهم ثانية؟

ياعراق

الفتية القادمون في مقدمة الجموع

اهلنا

سيعصبون جراح هامات نخيلك بهاماتهم

وسينزلون بقايا شهداءك الى الخلد

وسوف تربط النساء مناديل العشق في جدائل النخيل

انتظرهم في ساحات الشرف كل يوم

لتعش يا عراق