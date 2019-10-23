Fwd: مفوّض الشرق الأوسطللجنة الدولية لحقوق الإنسان يُبرق إلى الأمين العام والمفوّض السامي: تظاهراتلبنان مطلوبة ضمن الأطر والقوانين

مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان يُبرق إلى الأمين العام والمفوّض السامي: تظاهرات لبنان مطلوبة ضمن الأطر والقوانين

أعلن المكتب الإعلامي لمفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان أنّ السفير الدكتور هيثم ابو سعيد قد أبرق أول من أمس إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس والمفوّض السامي السيدة ميشال باشوليه حول المظاهرات التي إندلعت مساء الخمس الواقع في 17 تشرين الأول 2019 على خلفية تقاعص الدولة اللبنانية في تقديم كل الحاجات المطلوبة للشعب من أجل تأمين أبسط مقومات العيش الكريم.

وأشار المكتب أن لجنة متابعة لبنان قد قامت بعملها المطلوب لجهة توثيق المعطيات الميدانية التي تم لبناء عليه التقرير والذي فصّل الوقائع اميدانية.

من جهته أشار السفير ابو سعيد حرصه وحرص اللجنة الدولية لى مطالب الحقوقية للشعب والتي شاهدها عبر الشاشات والمواقع وغيرها والتي عبّرت عن الوجع الحقيقي للبناني، متنياً إبقاء هذا الحراك ضمن الأطر التي بدأها بسلمية وبعيداً عن الغوغائية التي تناولت الأعراض ومقامات في لبنان قد تحرّف مسار تلك المطالب. وأضاف أن هناك تفّم كبير لدى بعض الأوساط السياسية التي واكبت منذ فترة طويلة قبل إندلاع المظاهرات وتملك ملفات حساسة عن الهدر وأربابه الذي طالب بها المتظاهرون كشفها والعمل على معالجتها. هذا وتمنّى السفير ابو سعيد معالجة تلك المطال ضمن الأطر القانوية بعيدة عن ما يطلبع البعض في الساحات، والإبقاء على هيكلية الدولة ومؤسساتها للحفاظ على الهيكل للبنان وليس هدمه.

وختم البيان تفهّم الشارع الذي يُطالب بتغييرات جذرية في المواقع السياسية إلا أن هذا الأمر يجب ان يحصل وفقاً للعمل الدستوري وما تُمليه النظم والدساتير، لا الإنجرار وراء شعارات قد يكون هدفها اليطرة على الشارع وبالتالي إغاء أو إضاعت تلك المطالب التي طالت كل بيت في لبنان دون إستثناء.

https://intl-news-agency-for-human-rights-inhr.webnode.com/l/mfw-d-alshrq-alawst-lljnh-aldwlyh-lhqwq-alinsan-yubrq-ila-alamyn-alam-walmfw-d-alsamy-tzahrat-lbnan-mtlwbh-dmn-alatr-walqwanyn/