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إنتر يوافق على بيع جابيجول لفلامنجو البرازيلي

بقلم علي سمير

اقترب المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا من الرحيل عن صفوف إنتر بشكل نهائي، والانضمام لفلامنجو بعد نجاحه في فترة الإعارة.

صاحب الـ23 عاماً انضم لإنتر في 2016 قادماً من سانتوس بـ29.5 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق.

اللاعب الملقب بـ”جابيجول” انضم لبنفيكا على سبيل الإعارة، ثم توجه لصفوف فلامنجو ليستعيد مستواه مرة أخرى.

صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أكدت توصل إنتر لاتفاق مع نظيره البرازيلي لبيع اللاعب بـ18 مليون يورو.

ومن المقرر امتلاك إنتر نسبة 20 إلى 25% من قيمة بيع جابيجول لأي نادي آخر في المستقبل.

ويمتلك إنتر بعض العروض الأخرى لضم مهاجمه، أبرزها من شالكة الذي أبدى استعداده لدفع 30 مليون يورو.

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