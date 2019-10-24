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اعتقال ثلاثة اشخاص سرقوا ملايين الدنانير في أربيل

اعلنت شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اعتقال ثلاثة اشخاص قاموا بسرقة اكثر من سبعة ملايين دينار من منزل في حي بنصلاوة في اربيل.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز لوسائل اعلام كوردية محلية ان الشرطة اعتقلت ثلاثة اشخاص بتهمة سرقة سبعة ملايين ومائتان وخمسين دينارا من منزل بمنطقة بنصلاوة.

واضاف ان المتهمين هم كل من (ق.ع.م) ويبلغ 25 عاماً من العمر و(م.ب.م) ويبلغ من العمر 16 عاماً و(ب.م.ت) ويبلغ 15 عاماً.

واوضح ان الشرطة فتحت تحقيقاً بالملف، وتم ترحيلهم ليمثلوا امام القاضي وفقا للمادة 443 من قانون العقوبات العراقي.

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