الإطاحة بالمسؤول عن نقل الإيزيديات في تلعفر

تمكنت قوة عسكرية من الاطاحة بالمسؤول العسكري لقاطع تلعفر ضمن ما يسمى ولاية الجزيرة بتنظيم داعش، المدعو أبو أحمد الحمداني والذي كان يتولى نقل المختطفات الإيزيديات.

وأفادت قوات الحشد الشعبي في بيان أن “عملية نوعية محكمة نفذها الفريق التكتيكي التابع لاستخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي في غربي نينوى أسفرت عن اعتقال المعاون الإرهابي الملا غريب والمسؤول العسكري لقاطع تلعفر ضمن مايسمى ولاية البادية لعصابات داعش الإجرامية المعروف (ابو احمد الحمداني)”.

وتابع أن “الإرهابي اعترف بقيادته لأكثر من 10 غزوات بين عامي 2014 _ 2015 بالإضافة إلى مسؤوليته عن نقل السبايا الإيزيديات”.

وأوضح أن “الإرهابي اعترف بتنفيذه لعدة عمليات استهدفت المواطنين والقوات الأمنية كان أبرزها تفجير الشاحنة المفخخة عام 2008 التي راح ضحيتها عدد من الضحايا من المواطنين والأجهزة الأمنية في قضاء تلعفر غرب الموصل”.