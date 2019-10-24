الدعم الدولي لمتظاهري العراق واجب انساني

ما يمر به العراق من موجات تغيير وضغوط يقودها شباب عزل يستحق التأمل والاحترام …فهم وقفوا لعراقهم ومستقبلهم حين تخلى عنهم ممثلوهم البرلمانيين بل وحتى العشائريين !! في موقف خزي وذل وخنوع لتلك ( العكل ) او العقال التي يتباهى اصحابها بالنخوه والشهامه والوقوف مع المظلوم …هم اثبتوا انهم ما هم الا امتداد لاباطره الاقطاع الغابرين ومصاصي دماء الشعب الذين كانوا يهزون مؤخراتهم لصدام حسين من اجل سياره ( سوبر ) !!!

لماذا لم يخرج شيخ عشيره واحده يتبرأ من اي فرد من عشيرته يضرب او يهين او يقتل متظاهر عراقي ؟ …نعم نريد دوله مؤسسات ولكن يجب ان نكون متوافقين مع الواقع وان لا نعيش في عالم خيالي ونفهم ما بين السطور وان نستغل كل ثغره ونسجل كل موقف حتى نعلم الصديق من العدوا

لا تسمعوا اصوات من شاب شعرهم في الذل وتقبيل احذيه البعث او الولي الفقيه …فهم اتفه من احذيتكم بل والخرقه التي تمسحونها بها , لا تغركم كلمات التنويم والوعود ..ف 16 سنه من السرقه المتواصله وبلا شفقه او رحمه بهذا الشعب تثبت ان من ملئ شعرهم الشيب ومن يصغرون من شانكم بسبب اعماركم هم يرتعدون خوفا منكم ومن ان تهددوا مصالحهم …

العالم وخاصأ اميركا يجب ان يقف مع الشعب العراقي كي تصحح خطأها الشنيع بدعم هذه الشرذمه..نعم نحن انتخبناهم ولكن لا ننسى ان الاميركان هم من جعلوهم يتصدرون المشهد السياسي بطريقه او بأخرى…دعم الاميركان واجب حتى يتخلص العراق من الموروث البعثي والايراني وحتى يقدر ان يفتح صفحه جديده من العلاقات السويه والتي تبنى على مصالح مشتركه مع دول العالم …شعبنا بطل لكن مليشيات ايران وقسم من مرتزقه القوات الامنيه لا يهمهم لو غرق العراق ببركه دماء لاجل مصالحهم …هم مسلحون ومدعومون وتوفر لهم التغطيه القانونيه من حكومه ايران…اقصد حكومه العراق وشعبنا صدره عار لا يحميه الا حبه لهذا الوطن وامله بمستقبل افضل

قفوا معنا والا فمصالحكم ستنتهي بالعراق وبصوره نهائيه…المواقف الفعليه لا الكلام المعسول هو الاثبات

لو تبنت السفاره والحكومه الاميركيه لغه قاسيه مع حكومه الاقزام اقسم يمينا انهم سيهربون مثل الجرذان المرعوبه وسيتذكر هذا الشعب ان هناك من وقف معه لتحديد مصيره دون حروب او اسقاط انظمه لم يكن للعراقيين رأي بها او حتى استشاره في ما سيحدث بعدها

علي الشريفي