الرئاسات تؤكد على حماية المتظاهرين وتلبية مطالبهم

أعلن مكتب رئيس الجمهورية، أمس، ان الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء اكدوا على تأمين حماية المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة.

وذكر المكتب أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استضاف اجتماعاً عُقد في قصر السلام ببغداد، لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”. وأوضح أن “الاجتماع، تدارس الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، وتم التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي”.