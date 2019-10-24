الرباعي الكذاب

رشيد سلمان

ثالوث الرئاسات استيقظت ضمائرهم الفاسدة بعد انتفاضة اهل الوسط و الجنوب ثم كثرت اجتماعاتهم و لجانهم و وعودهم الكاذبة للضحك على المنتفضين الذين قتلوهم و جرحوهم بالرصاص و الغازات السامة.

اخر اجتماع لهم في (قصر الظلام) ضمّ احد اعضاء القضاء الفساد الذي يراسه قاطع الاذان للضحك على المنتفضين انهم عازمون على الاصلاح بدلا من الفساد و سيقاضون الفاسدين.

بهلول الاقتصاد بشرنا بتخفيض الرواتب و المخصصات و لكنه لم يقل تطبيق ذلك مباشرة ما يعني انه سيؤلف اللجان و الخلايا لتحقيق ذلك ربما سنة 2022.

سؤال: يا فاسدين فسادكم مستمر منذ 2003 و تبادلتم المناصب لنهب المال فلماذا نصدقكم و انتم كذابون محترفون؟

ايها المنتفضون الشرفاء انتفاضتكم ارعبت الفاسدين و الانتفاضة يجب ان تستمر و تضعون لها مواعيد لا حقة بعد انتفاضة الجمعة القادمة لان الفاسدين سيشعرون بالأمان اذا توقفت الانتفاضة و تختفي حب وعوهم الكاذبة.

من ادمن على الفساد لا يؤتمن و من امتلأت حقائبه بالدولارات لا يؤتمن خاصة اذا كان من قطيع شاف و ما شاف.