السفير البريطاني لمسرور بارزاني: واثقون من انكم ستقودون إقليم كوردستان الى الأمام

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً للمملكة المتحدة في العراق.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل البريطاني العام في إقليم كوردستان جيمس ثورنتون، بحث آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة عموماً.

وأشاد السفير البريطاني بجهود رئيس حكومة إقليم كوردستان، وقال: “نحن واثقون من أنكم تقودون إقليم كوردستان إلى الأمام”.

وبعد أن اثنى على الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان، وجه السفير البريطاني شكره الى إقليم كوردستان بعد ايوائه اللاجئين مع تردي الأوضاع في شمال شرق سوريا حيث لاذ الالاف بإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لمساعدة إقليم كوردستان في هذا المجال.

من جانبه شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان السفير البريطاني، وتمنى له النجاح في أي مسؤولية جديدة يتولاها.

واستعرض رئيس حكومة إقليم كوردستان، سير المباحثات مع الحكومة الاتحادية، وقال: “قدمنا العديد من المقترحات لحل الخلافات، وننتظر من بغداد التجاوب مع المطالب الدستورية لإقليم كوردستان بصورة إيجابية”.

وتطرق الاجتماع الى الملف السوري، وتطابقت الآراء حيال ضرورة تهدئة الأوضاع في المنطقة ورفض التغيير الديمغرافي لكونه سيسهم في تفاقم المشاكل وتأزيم الأوضاع مستقبلاً.