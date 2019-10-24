السيد رئيس الوزراء المحترم ..

لايابو هاشم

د.عبد الكريم السوداني

ابو هاشم

هل شاهدت ماحدث ويحدث الان في لبنان ؟

هل شاهدت سعي الحكومه اللبنانيه لارضاء المتظاهرين ؟

هل كانت ورقة الاصلاح التي قدمتها الحكومه اللبنانيه قاصره ؟

ماذا تقدم اكثر من ذلك ؟ ولكنها رفضت .

ابو هاشم

بماذا يختلف حال العراق عن الحال في لبنان ؟

نفس النظام السياسي , ونفس الامراض المزمنه و الخطيرة التي لا علاج لها سوى الاستئصال .

في كلا النظامين لاتفرز نتائج الانتخابات كتلة اكبر .

في كلا النظامين توزع الرئاسات الثلاثه بشكل اصبح ثابتا ومتفقا عليه , في كلا النظامين يتم تقاسم الوزارات بين جميع الاحزاب المشاركه في الانتخابات وتحت نفس المسميات ( التوافق , المشاركه, الشراكة…)وجميعها يصب في معنى واحد وهو المحاصصة .

ابو هاشم

النتيجه هي نفس النتيجه .. مايعانيه المواطن العراقي هو مايعانيه المواطن اللبناني… ارتفاع نسبة البطالة , التفاوت الكبير بين رواتب المسؤلين و الموظفين , الضرائب , نقص الخدمات , تخلف التعليم الاساسي والجامعي , تراجع الصناعه والزراعه, غياب تام للتجارة .

في كلا النظامين استمر هذا الحال لسنوات طويلة , مما ادى الى تراكم المشاكل والازمات للحد الذي بات من الصعب بل من المستحيل ايجاد الحلول التي تقنع المواطن او ترضيه على اقل تقدير ..

ابو هاشم

ليس امامك من حل غير تغيير النظام من الاساس , لان كل ماقدمته من اصلاحات رغم اهميتها شانها شان الاصلاحات اللبنانية التي جوبهت بالرفض .

ابو هاشم

(بيني وبينك) اصلاحاتك التي قدمتها كانت ردة فعل ليس الا , هدفها الاساس انقاذ الحكومه وليس انقاذ الواقع .

ان اغلب الاصلاحات الرئاسية او البرلمانية استندت على الاقتراض , وهذا يعني ان المستقبل سيكون في خطر , فبعد ان شعر المواطن بفقدان الحاضر فأنه يشعر الان بفقدان المستقبل .

ومهما تكن هذه الاصلاحات وحتى لو انها لم تستند على الاقتراض فانها لاتقدم حلا جذريا لما نحن فيه الان !!

ابو هاشم

انت لست مسؤولا عما نحن فيه الان , ولا احد يحملك المسؤولية , لقد اعترف روؤساء الاحزاب والكتل السياسية واعترف معهم جميع السياسيين وانت واحد منهم , انهم فشلوا في ادارة الدولة , وقد كرر البعض هذه الحقيقه فيي اكثر من مناسبة .

اذا مالعمل ؟ هل نستمر بالفشل ؟ والى متى ؟ والى اين سنصل ؟

ابو هاشم

انك الان كالمعلم الذي يحاول الكتابة على السبورة ولكن السبورة مليئة بالكلمات والجمل والخطوط غير المترابطة , سبورة لامكان فيها للكتابة وكلما حاولت ان تكتب عليها حرفا زادت صورتها تعقيدا .

انها تبحث عن يد تمسح كل ماعليها من كتابة لتستقبل كلمات جديدة وجمل مفيدة واضحة المعاني وجميلة الخطوط , ولتكن هذه اليد يدك يا ابو هاشم ..

لا تنتظر.. الوقت ليس بصالحك , فأنا اخشى على السبورة ان تتكسر , وعندها لاتجد مكانا لكتابة اي شي !!

افعلها يا ابو هاشم واجعل من هذه الجمعه المباركة بداية لعهد جديد .. عهد نظامنا فيه رئاسي وبلا كتلة اكبر وبلا محاصصة وبلا فساد وفاسدين . افعلها يا ابو هاشم واعلن عن استقالة الحكومه الحالية وتشكيل حكومة مؤقته مدتها ستة أشهر يتم فيها التعديلات الدستورية واقرار قانون جديد للانتخابات المبكرة .

افعلها يا ابو هاشم واجعل من هذه الجمعة المباركة يوما للاحتفالات وليس يوما للتظاهرات ..