العراق يعلن مدة بقاء القوات الامريكية الجديدة

أعلن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، الأربعاء، أن القوات الأميركية، التي تنسحب من شمال شرق سوريا إلى العراق ستغادر البلاد في غضون 4 أسابيع.

وجاءت تصريحات الشمري عقب اجتماعه في بغداد مع نظيره الأميركي، مارك إسبر، الذي وصل بينما كان القادة العراقيون يتفقدون تقارير تفيد برغبة الولايات المتحدة في زيادة عدد القوات المتمركزة في العراق، مؤقتًا على الأقل.

وأوضح أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لترك تلك القوات في العراق “بشكل لا نهاية له”، مشيرا إلى أنه يعتزم التحدث مع الزعماء العراقيين بشأن هذا الأمر.

وقال الشمري إن إسبر سافر إلى العراق بناء على دعوة سابقة، وأشار إلى أن الجانبين اتفقا في محادثات، الأربعاء، على أن القوات الأميركية التي تعبر من سوريا “ستمر” عبر العراق، ومن ثم ستتوجه ستغادر خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع”.

وقال الوزير العراقي إن الطائرات، التي ستنقل القوات الأميركية إلى خارج العراق قد وصلت بالفعل.