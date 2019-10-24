(العلم الحالي للعراق..لا يمثله)..(حال مقتدى الصدر اللبناني) (رموزنا سبب بلاءنا)..فثورا عليها

بسم الله الرحمن الرحيم

دائما رموزنا سبب فشلنا وخرابنا..وضياع مستقبلنا.. وسوف اذكر امثله منها:

العلم الحالي للعراق..لا يمثلنا.. ولا يمثل ارض الرافدين.. (حال مقتدى الصدر اللبناني الاصل).. فلو تذهب لمقتدى الصدر.. وتقول له (ما هو تاريخ العلم الحالي للعراق)) وهل (يمثل العراق)..صدقني لن يعرف شيء..فهل يعلم ان هذا العلم اساسه علم اجنبي مصري.. فرض على العراق قسرا بزمن عبد السلام عارف والبكر.. عام1963 بعد الانقلاب الاسود الدموي.. ووضعت فيه الوان الاحمر لون الدم والتهديد والوعيد.. والاسود يوم الايام المصخمة.. ووضعت فيه ثلاث نجمات تشير للعراق ليس كدولة.. بل اقليم تابع لمصر.. والنجمة الاخرى لمصر وسوريا.. ووضع بوسطه بزمن صدام الله اكبر على العلم كراية للفتن..كما وضع معاوية رايته القران على ا لرماح.. لزرع الفتنة بين اهل العراق..ووضع صدام الله اكبر على العلم بعد هزيمته بحرب الكويت..

وسوريا وضعت علم يضم نجمتين تشير لسوريا ومصر .. ومصر وضعت بعلمها تاج اي (هي الملك) الحاكم على الاخرين من الدول.. بتقزيم للعراق واهله.,.

في وقت علم لبنان يشير للابيض لون الثلج.. وبوسطه شجرة الرز التي تشتهر بها لبنان.. اي علم يمثل لبنان.. فلماذا لم يوضع علم بالعراق بلون ازرق يشير للون المقدس عند السومريين..ولون يعتز به اهل الجنوب طارد للحسد.. ولون القرميد الازرق الذي يزين المراقد الشيعية المقدسة..ولون بوابة عشتار البابلية السومرية..ولون النهرين والهوار ..

وبوسطة اسد بابل..وسعفة نخيل تشير خوصاتها 18 لعدد محافظات العراق..

(فمقتدى يدعي انه سوف يحمي المظاهرات؟؟ .. سؤال شيوخ العشائر ماذا يفعلون)؟؟

فلشيوخ عشائر العرب الشيعة .. بالعراق (بوسط وجنوب).. كيف تسمحون لمقتدى الصدر (ان يقزمكم).. فيدعي الصدر بانه امر السرايا وهي ملشياته الصدرية..(بحماية المتظاهرين يوم 25))؟؟ السؤال (ما هو دوركم اذن)؟؟ ففمقتدى الصدر اللبناني الاصل.. يهين 25 مليون شيعي عربي.. وكلنا نعلم ان التيار الصدري اقلية داخل الشارع الشيعي العربي.. حاله حال الولائيين .. الموالين لايران..ولكن كلا من الصدريين والولائيين.. هيمنوا بغفلة من الزمن على مصادر العراق المالية والنفوذ والسلطة.. واسسوا مليشيات قذرة..متورطة بدماءكم يا ابناء الشيعة العرب.

ونسال :

لماذا نجح..الشيعة الاذاريين (بنهوض دولتهم.. جمهورية اذربيجان)..

في حين (فشل الشيعة.. بالعراق ولبنان واليمن)؟؟ما هو المشترك (بين الشيعة بتلك الدول).. ما هو سر فشلهم.. الجواب/ ايران.. فنفوذ ايران المهيمن على اليمن والعراق ولبنان وراء فشل الشيعة العرب بنهوض دولهم..لعن الله ايران ونظامها الارعن دنيا واخره..

(فنعم نعم .. للشيعة العرب).. وليس (نعم نعم للعراق)..

(فالعراق .. باقي كخطوط على ورق..تسمى خرائط.. ).. ولكن (شعوب العراق هي من تباد.. قتلا وتسلب ثرواتها)..فعن اي عراق؟؟ كوردستان مستقلة وتريد الاستقلال

والسنة العرب.. لديهم هموم تختلف عن همومنا نحن ابناء الشيعة العرب بوسط وجنوب..فيجب ان تعترفون بهويتنا كشيعة عرب…فالايراني يضطهدنا كوننا عرب.. والسنة يضطهدوننا كوننا شيعة..فوقعنا بين مطرقة الارهاب السني وسندان ايران..

مما يتطلب .. لا نكون كالقوميين العرب باسم القومية فضلوا المصري والفلسطيني والاردني على العراق..واليوم الاسلاميين يريدون تفضيل الايراني والافغاني واللبناني باسم العقيدة الدينية المحسوبة شيعيا.. والاسلاميين السنة يريدون تفضيل المصري والشيشاني والافغاني .. الخ على العراقي باسم العقيدة الاسلامية السنية والخلافة..

من كل ذلك (الخامنئي حاكم ايران .. تاج راس كل عميل وخائن.. بالعراق)

فلا يجوز..ان يفرض على العراقي بوطنه..حااكم سياسي لدولة اجنبية مهما كانت صفته .. فما زال له صفة سياسية بدولة خارجية..فالولاء له والتخابر معه جريمة..فخامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية.. حسب الدستور الايراني وحاكم ايران.. فمن يتبع حاكم اجنبي هو عميل خائن ..يجب اخضاعه لقانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية…. (فلا..ولائية .. ولا.. صدرية.. نعم نعم للشيعة العرب الجعفرية))..

وهنا نرسل رسائل للمنتفضين:

لعمال العراق.. وشيعته العرب خاصة.. (احذروا).. فالمطالب يجب ان لا تتجزء..

(فما فائدة نهوض القطاع الصناعي بالعراق.. اذا اصحاب الاستثمارات.. يستوردون عمالة اجنبية بنغالية ومصرية وايرانية)؟ فيجب طرد جميع العمالة الاجنبية المصرية والبنغالية والايرانية فورا..واذا احتجنا لعمالة اجنبية.. فتستورد (من جنوب شرق اسيا من الفليبين).. وتوضع في معسكرات عمل.. كونها معروفة بصبرها بالعيش بكامات.. وتخلوا من مرض العصر الارهاب.. وليس لدولتها اطماع وتدخلات بالعراق.. .ثم تعاد لدولتها…بعد اربع سنوات.. ولايسمح ببقاءهم اكثر من ذلك.. لحماية الامن الدديمغرافي في العراق.

(فاصحاب رؤوس الاموال العراقية)..(يريدون عبيد..وليس عمال)..لذلك (يفضلون البنغالية)..

فيجب وضع مطلب (حماية العمالة العراقية).. كقانون.. يحمي (صاحب العمل وعماله العراقيين) معا.. فاصحاب الاموال.. يريدون عبيد.. (يهينونه.. ويذلونه).. بدون ان يتكلم العامل كلمة.. (يصاب بالعمل بكسوراويموت) وترمونه كالكلب.. والعبيد..هل تعلمون في اوربا وامريكا.. لحماية العمالة المحلية.. ومنها صحيا وتقاعديا>>تريدون عمالة عراقية.. (تضربونها كالعبيد).. ويقول لكم (شبيكم لبيم)..

وبخصوص (نظرية المؤامرة)..

فاكبر مؤامرة.. ان صح ان نسميها مؤامرة.. طبقت على دول (العرب والمسلمين).. هي (بجعلهم يحكمون انفسهم بانفسهم..وباصابعهم البنفسجية).. (فانتخبوا .. القوميين والمذهبيين.).. (فالمؤامرة .. جعلت الشعوب ترى قباحة نفسها..وما تصبو اليه)..

بمعنى.. بمعنى: المؤامرة هي: :

1. ماذا يريد السنة .. يريدون (دولة الخلافة).. اعطو السنة بسوريا والعراق دولةخلافة..فكفر السنة انفسهم بداعش وخلافاتها..

2. ماذا يريد الشيعة..يريدون (خامنئي وخميني والصدر والسستاني).. اعطوهم دولة ولاية الفقيه.. فكفر الشيعة بالفساد بهذه الدولة ونفوذ ايران بالعراق..

3. ماذا يريد المصريين..اسقاط امبارك.. .. فليسقط امبارك.. (وانتخب المصريين الاخوان الشياطين المصريين السنة).. فكفر المصريين بالاخوان.. فانقلب الجيش واستلم انقلابي السيسي الحكم..

فكيفما تكونوا يولى عليكم.. واليوم الشيعة العرب ينتفضون ضد من خدعهم واستغفلهم ونقصد (الاسلاميين والقوميين معا).ز فلا يريدون ايران واحزابها الاسلامية ا لفاسدة ولا مقتدى الصدر ولا العودة لحكم البعث والسنة الفاشيين..

فالمؤامرة.. ليست بالضرورة (شر مطلق).. بل قد تؤدي (للوعي).. ضمن (الفوضى الخلاقة) .. التي تتولد من حكم الشعوب المتخلفة لنفسها..لتدخل مراحل التجارب وبالمحصلة الوعي..

هل كان احد فينا..يعتقد ان حزب الدعوة الاسلامية والمجلس وال الصدر وال الحكيم.. قبل عام 2003 .. (فاسدين وعملاء)..الجواب كلا.. ولكن عندما جربناهم وانتخبهم شيعة.. واكتشفوهم.. فكفروا باليوم الذي اصابعهم البنفسجية اختارتهم..فانتفضوا عليهم..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم