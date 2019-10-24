الهجرة تعلن إعادة اكثر من 300 لاجئ عراقي من تركيا

اعلن مكتب وزارة الهجرة و المهجرين في تركيا اليوم الأربعاء عن اعادة (317) لاجئا عراقيا من تركيا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات البلاد ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن “الوزارة اعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في دول المهجر ( تركيا ) ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية”، مبينا ان “رحلة العودة للاجئين العراقيين كانت من محافظات (انقرة، سامسون وجروم) التركية”.

وتابع دوسة انه “تم التنسيق مع وزارة النقل في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا عن طريق البر في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد”.