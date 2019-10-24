الهيئات التحقيقية القضائية تباشر أعمالها في المحافظات التي شهدت التظاهرات

بغداد / إعلام القضاء

باشرت الهيئات التحقيقية اليوم الخميس الموافق 2019/10/24 أعمالها في المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات تنفيذا لأمر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “الهيئات التحقيقية القضائية باشرت أعمالها للتحقيق بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام”.

ودعا البيان “المدعين بالحق الشخصي للشهداء والمصابين ووسائل الإعلام المتضررة مراجعة تلك الهيئات كل حسب محافظته وفي حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث على المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية القضائية حسب الاختصاص المكاني للحادث لإكمال التحقيق فيها”.