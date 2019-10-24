Posted on by

الهيئات التحقيقية القضائية تباشر أعمالها في المحافظات التي شهدت التظاهرات

بغداد / إعلام القضاء

باشرت الهيئات التحقيقية اليوم الخميس الموافق 2019/10/24 أعمالها في المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات تنفيذا لأمر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “الهيئات التحقيقية القضائية باشرت أعمالها للتحقيق بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام”.

ودعا البيان “المدعين بالحق الشخصي للشهداء والمصابين ووسائل الإعلام المتضررة مراجعة تلك الهيئات كل حسب محافظته وفي حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث على المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية القضائية حسب الاختصاص المكاني للحادث لإكمال التحقيق فيها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close