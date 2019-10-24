تحية الى من يساند الانتفاضة الشبابية في العراق الجريح

حقي نازل آنه آخذ

ميسون نعيم الرومي

-(حقي نازل آنه آخذ)-

روحي بيدي والعلم

جروحي اشدهن..

بيدي اكضهن

حيل اصيحن ..

باسمك اهتف..

يا عراق

انت قبله والمناره

انت تاريخ اوللحضاره

بيرغ انت للأمم

ع الفساد اليوم ثائر

غرگونه بالمحن

ننقذ انريد الوطن

انحاسب انحاكم هالرمم

حقي نازل آنه آخذ

روحي بيدي والعلم

***

دم اخوتي بالشوارع..

يصرخ ابصوته اوينادي..

كتلوا الفرحه والحلم

ابراسه طلقه من جبان..

أبد ما طاح العلم

أذّن اوصاح الأذان

والكنايس تعزف الحان السلام

يا شهيد الحق ينادي..

عفيه اخوتي للأمام

طشوا اسنينه للأسف

بعده دمـَّه ..مانشف

يطلب الثار اوينادي ..

كلنه نهتف للوطن

شعب واحد .. فد علم

حقي نازل آنه آخذ

روحي بيدي والعلم

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الى الثوار اهديها

24/تشرين الأول/2019

ســـــــــــــتوكهولم