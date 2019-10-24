تشييع “جنرال الخريف” في السليمانية يشهد حدثا استثنائيا

شيع العشرات من اهالي مدينة السليمانية ومن مختلف فئات المجتمع يوم الاربعاء الشاعر الكوردي المعروف “محمد عمر عثمان” الملقب بجنرال الخريف الى مثواه الاخير.

وحضر تشييع الجنازة شخصيات اجتماعية وكوكبة من المثقفين الكورد، وقد تم تلقين “جنرال الخريف” بلغته الأم حيث قال الملقن “قد ذهب ذلك الزمان الذي كان يتم فيه التلقين بغير اللغة الكوردية”.

وانتحر “عثمان” داخل منزله في مدينة السليمانية مساء امس الثلاثاء بواسطة شنق نفسه بحبل، وهو من مواليد عام ١٩٥٧ بدأ كتابة الشعر في عام ١٩٧٥ وله ديوان بعنوان “في الغربة”.

و”جنرال الخريف” بقي مخلصا الى عشقه لامرأة لم تشأ الظروف ان يرتبط بها، ورفض الزواج طيلة حياته، ليختار الوحدة والعزلة، بحسب ما افاده مقربون منه.