ثمن حكم امبراطورية العراق الشيعية

بسم الله الرحمن الرحيم

23-10-2019

جنة عبد السلام

ماهو الثمن الذي يدفعه (الشعب الشيعي العراقي) مقابل قيمومتهم على حكم (امبراطورية العراق )؟

منذ فجر التاريخ لم يكن العراق السياسي الحالي دولة واحدة ولم يكن شعبا واحدا .. كان الاكراد الجبليين يهاجمون الاشوريين في نينوى وكان الاشورييون يسفكون دم الكلدان في الجنوب . وقد مسح الاكراد البوتان (مدنية – دولة اكد) العراقية من الوجود ولم يعثر عليها الى يومنا هذا.

وقد مسح الاشوريون بابل مرتين اخرها على يد اشور بانيبال.

ومسح كلدان بابل بقيادة نبوخذ نصر عاصمة الاشوريين نينوى قبل ستمئة سنة من مولد المسيح ع مجتثين تلك الامبراطورية الجهنمية الى الابد.

وهاجم صدام التكريتي (ابن الغربية اشور سابقا) كربلاء بالصواريخ في سنة واحد وتسعين ومسح البلدة القديمة تقريبا . واقام عليها مايعرف الان منطقة (بين الحرمين ).

ولم يكن صدام الذي حكم ( امبراطورية العراق) بالحديد والنار ليؤمن ان شيعة الجنوب هم اصحاب شرعيين لذلك الاقليم بل كان يجزم انهم دخلاء من هنود الجاموس . رغم ان الابحاث الوراثية اثبتت انهم احفاد اؤلئك الذين بنوا ا(مدينة اوروك) بعد الطوفان مسرح احداث ملحمة كلكامش و التي اشتق منها اسم العراق الجغرافي مابين بغداد والبصرة والكوفة.

وقبل سنتين فقط دمر العراقيون (ابناء وسط وجنوب العراق الحالي الذي هو العراق الحقيقي فيما قبل المس بيل) مدينة الموصل نينوى عاصمة دولة الخليفة ابو بكر البغدادي بعد ان انفصل الجزء الغربي الصحراوي (اشور سابقا) من العراق تحت اسم دولة الخلافة . وتم اعادته الى العراق السياسي بالقوة العسكرية القاهرة عن طريق تحالف سبعين دولة واربعين مليار دولار عراقي ودماء ستين الف شهيد من ابناء شيعة العراق.

انه ثمن باهض لوحدة امبراطورية العراق.

ولكنه ليس الثمن الوحيد وليس الثمن الاكبر..

لان الثمن الاكبر هو مستقبل شباب الشيعة الذي ضاع رغم ثرواتهم الهائلة ..

ضاع وصار اكبر احلامهم ان يكونوا شحاذين على باب السيدة انجيلا ميركل والمانها العنصريين.

كيف يحلم شاب شيعي ان يترك العراق وخيراته ويترك امه وسماحة اهله واغانيهم ومراثيهم وخبز التنور وخبز اعروك ليسكن مخيما مرعبا في المانيا .

انه يترك هذه الجنة لانه ليس له مكان فيها . لانه يولد معلق الرجلين فما ان يضع رجليه على الارض حت يصير سارقا متجاوزا لانه تجاوز على املاك الدولة تلك الدولة الغاشمة التي لا تعطي اولادها ارضا ينامون عليها بالحلال وتسجلهم في شهادة ميلادهم متجاوزين سراق حواسم ولدوا على ارض لاتملكها امهم المعدمة الفقيرة.

هذا هو العراق نصف اطفاله حرامية منذ شهادة الميلاد شئنا ام ابينا. ونريدهم ان لا يتظاهروا ولا يهاجروا من ارض ليس له مكان في واديها الخاوي المترامي الاطراف ليس له خمسين متر مربع يبني فيه كوخا ليربي به اطفاله وينقذهم من قدرهم المحتوم ان يولدوا نشالين هم بدورهم بسبب الفقر.

هذا الذي انجزتوه ياحكام الامبراطورية وعلى راسهم الشيعة من المجموعة المعروفة استمرارا على خطى من سبقكم .

ضاع شباب الشيعة على ارض اليونان التي ترفضهم وضاعوا وهم يمشون ليالي طويلة حتى يدخلوا الارض الموعدة في هضاب اوربا المتجمدة العنصرية.

لان ثمن الاحتفاظ بامبراطورية العراق بحكم الشيعة يستحق هذا الثمن.

لماذا مستقبل شباب الشيعة هو الثمن ؟

ان الاحتفاظ بالامبراطورية العراقية المتنافرة الاجزاء يحتم شراء سكوت الاكراد بربع موارد الجنوب النفطية .

لقد منحهم هذا الرقم اول امبرطور شيعي بعد السقوط واكمل الباقي اخر امبراطور اقصر طولا منه.

وهذه السرقة العلنية تحرم شباب شيعة العراق الجنوبي من مواردهم الضرورية للتنمية البشرية فيظل شبابهم حفاة ونساءهم جاهلات اميات معتمدات كليا على كدح الرجال من ذويهن في حياة يعتبر الكفاف اعظم مرتبة فيها. بينما ترتع نساء حكام كردستان العشائريين الدكتاتوريين في بحبوبة المال الحرام يعمرون الاراضي والطرق السريعة والمدن الخاوية .

ان طريقة المحاصصة في مجلس الوزراء تمنع رئيس الوزراء بالتصرف بشكل منصف مع المدن الجنوبية لانه خلاف التحاصص.

فتبقى البصرة مثل بقرة حلوب تجري منها الدولارات الخضراء لتقسم بشكل غير عادل لشراء الولاءات والذمم للاكراد والسنة

وماتبقى من ثمالة توزع على شكل رواتب لموظفين الدول اغلبهم من الفسدة البطالين .

يقوم الموظفون والمتقاعدون بدورهم بانفاق مرتباتهم في السوق العراقية المتخمة بالبضاعة الايرانية من طعام ومواد بناء وهم بذلك يرسلون دولارات النفط الى ايادي حكام طهران وتجارهم حيث ان (التجارة حرة ) بين البلدين وميزانها الذي هو بالمئة مئة في صالح ايران. لايصح اطلاق الميزان التجاري الا جزافا لان اسمه الحقيقي هو الحلب الدولاري الملياري الى طهران لقاء بضائع من قيبل (كاسة الشنينة كالة ) وكانما ليس بالعراق ابقار ولا لبن خاثر نصنع منه شنين ماء ولبن كل هذا اتاوة الحرس الثوري و(الولية الايرانية) على العراقيين الضرورية لتخويف اعراب الجوار الجغرافي فيدفعونها عن يد وهم صاغرون لاسكات عدوان الحرس الثوري ومؤامراتهم وقذائفهم التي تنفجر في شوارع العراق متى ما اطلقوا لها العنان.

ان دورة الاقتصاد في العراق لا تمر على الفقير الشيعي اطلاقا لانها تبداء من حقول النفط ثم تتحول الى دولارات في جيوب الموظفين ومنها الى الاسواق المتخمة بالبضاعة الايرانية وتنتهي ارباحها في جيوب رجال اعمال طهران والحرس الثوري ويصار الى سحب الكاش العراقي من خلال ممارسة دونية متفردة هي (مزاد العملة) كي تجمع الدولارات من جديد وترسل من الى طهران. وفي هذه الدورة ليس للفقير اي مشاركة او حصة اطلاقا.

على عكس مايحصل في بريطانيا اذا ان الدولة تفرض ضريبة على الاعمال والتجارة بقيمة نصف الربح الصافي تتم جبايتها لاجل تقديم الخدمات للشعب البريطاني (وليس الشعب الفرنسي الجار)

ان فرض الضرايب على الاغنياء هي ثمرة الديمقراطية الراسمالية في تطبيقها الصحيح. ولكن كيف يفرض العراق ضريبة على المنتج الايراني وهو ينتج في ايران؟

ان مايجري في العراق بؤس مطلق فالنظام الاقتصادي فيما بعد استخراج النفط الحكومي هو نظام راسمالي جائر من الطراز الاسود الذي عفا عليه الزمن حيث سادت بلدان العالم اليوم راسمالية اخرى مزدوجة مع الديمقراطية والتي تحتم حصول الفقير على حقوقه الضامنة مهما كانت الحالة الاقتصادية.

ان هدف الديمقراطية هوحكم الشعب لاجل مصالح الشعب عن طريق وصول اشخاص واحزاب تمثل طبقة الفقراء الى سدة الحكم عبر الانتخاب كي تقنن الضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي للفقير.

الا في العراق حيث لم تتزوج الراسمالية الجبارة من الديمقراطية الشعبية ولم يتولد منهم الاشتراكية الضرورية لضمان حياة الفقير وبالتالي ضمان السلم الاهلي لذا فان السلم الاهلي مهدد بثورة جياع مثل الثورة البلشفية والثورة الفرنسية

ان الديمقراطية في العراق هي فقط لضمان وصول الشيعة الى المركز التنفيذي والعسكري الاول والباقي لايهم.. .

الراسمالية في العراق لاتزال غانية لعوب تزوجت من رجال السياسية وانجبت اولادهم تجار السيارات التماسيح الصغار الناشئين المتحزمين لحلب اخر دولار عراقي لاجل انانيتهم وخيانتهم.

ان الفقير في العراق يولد معلق الرجلين في الهواء لايستطيع ان ينزل رجليه على الارض لانه سيكون حينها قد خالف قانون الطابو العراقي وتجاوز على املاك الدولة او املاك الاخرين في مناطق الحواسم او التجاوز وذلك لان امه فقيرة من اهل فقراء لم يورثوا لها دارا ولم تكن هي تاجرة سيارات فتشتري دارها بمالها وهل العراق بلد يفسح للنساء الاعمال؟ انها فقيرة وامها فقيرة من قبلها وجدتها كانت افقر لذا يولد الابناء مجرمين منذ نزولهم على ارض العراق لانهم لايملكون فيه شبرا طول حياتهم.

ان الحنق على الطبقة السياسية له اسبابه المشروعة اذ لم يفكر احد ان يحل هذه المعادلة الاسكانية لحد الان رغم ان البشرية تجاوزتها منذ مئة سنة على الاقل وصار اسكان الناس واجب على الدولة لابد منه .

ان دول العالم حتى الفقراء منهم لديهم حلول اسكانية بشكل او باخر عبر برنامج اسكاني متكامل للفقير حصته والمعاق حصته وذوي الدخل المحدود حصتهم .

والغني الراسمالي له مطلق الحرية في شراء مايشاء ضمن فضائه الراسمالي اللامحدود.

وهذا الذي يحصل في العراق فقط الراسمالي الفاسد ابن السياسي الفاسد يستطيع ان يشتري ارض يولد عليه طفله بدون ان يكون مجرما سارقا.

اما ان يخرج الشاب للحياة ليجد امه بدون عائل تسكن في بيت لاسقف له في ارض مغتصبة (لاتصح فيها الصلاة) وان جاره النشال الذي تربى معه في نفس الخرابه قفز قفزة جبارة بمساعدة من حزب من الاحزاب ويصبح تاجر سيارات لايسمح لجاره وصديقه النشال القديم حتى بالوقوف امام معارضه المترامية الاطراف فان هذا الوضع لايولد تبرما فقط انه يولد ثورة ليس بعدها شي. لانه خلاف العدل وقمة الظلم الذي لايوجد اي امل بالخلاص منه مدى الحياة.

في العراق ان الاوان لتتزوج الراسمالية المستبدة الشريرة ان الاوان ان تتزوج من الديمقراطية التي بدورها ترفع الى الحكم ناسا يؤمنون بان السلام الاهلي ينبع من كفاف الفقير ومسكنه وعلاجه وتعليمه وتؤخذ رغما من لهاة التجار الجشعين واصحاب الاعمال والمهنين غصبا ورغما بحد سيف القانون حتى تتمكن الدولة من تحقيق نوع من الحد الادنى من ضمان الفقير وتنمية النساء .

اما مهمة الديمقراطية الاخرى هي ان يفرض البرلمان على وزارة المالية ان تنشر بيانات برواتب المسؤلين السابقين والحاليين من وزراء خدموا لمدة اشهر مثل اول رئيس للامبراطورية وهو سعودي الجنسية مثل الياور هل فعلا لايزال يقبض من ميزانية العراق مليون ونصف دولار شهريا؟

اذا كان لا والخبر ملفق لماذا لاتبادرون الى نشر البيانات وتنزعون الغموض الذي يؤجج الفقراء حول تلك المرتبات الخيالية؟

ان الاوان ان تراجعوا برنامج تعويضات الشهداء والسجناء لان معانتهم قد انتهت والحمد لله وقد التحق بهم سيول من الشهداء لهم اولوية الحق في الرعاية الاجتماعية .

اذا انتم لاتقراون ولاتكتبون ولاتفقهون ولاتبتكرون ولاتشعرون ولاتخشون الله ولا تضعون الفقير في حساباتكم فلماذا انتم تحكمون ياشلة البهائم؟

انتم سوف تؤدون بالعراق الى محرقة المحارق لان العراق عبر التاريخ ميزته المشهور بها عدم قبوله بالظلم فكيف تتوقعون انه سيقبل بظلمكم هذا ؟؟؟؟

خذوا كلامي على محل الجد ايها الجهلة والا سوف تساقون الى حتوفكم سوق البهائم.

لقد رضيتم ان تحكموا العراق الامبراطوري بانكم ام الولد وان الاوان ان تطعموا الولد وتعلموه وتعالجوه وتسكنوه .

نحن نعلم ان النظام الوحيد البديل للمحاصصة في الامبراطورية المرقعة تلك هو تقسيم العراق بلا شك لان الاكراد والسنة مثل الزوجات المتمردات يجري اسكاتهن بالمال صلحا وليس ولاءا.

لكن هذا بات مستحيلا من قبل الامبراطوريات الاكبر ايران وامريكا.

يجب ان تبتكروا طريقه تحكمون بها الامبراطورية ولكن دون ان تدفعوا الثمن تشرد وهلاك شباب الشيعة ودون ان يحترق البلد بنار الظلم ان العدل اساس الملك ولا اظنكم من العادلين .