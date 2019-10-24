خريطة عربية جديدة للتنمية المستدامة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

عقد في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الاول لفريق الخبراء المعني بوضع الإطار العام لتنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من الخبراء الإعلاميين المهتمين بمجال التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن ممثلين الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.

وافاد بيان للجامعة العربية اليوم بأن انعقاد هذا الاجتماع يإتي في إطار تنفيذ القرار رقم 476 بشان ” الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030″، الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (50) التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 17/7/2019، وإيماناً من الأمانة العامة بالدور الريادي الذي يقوم به الإعلام بمختلف أدواته كشريك اساسي للترويج والتوعية بأهداف التنمية المستدامة من اجل ضمان مستقبل افضل للأجيال القادمة وبما يحقق لهم السلام والازدهار.

ويهدف الاجتماع على مدى يومين إلى التوصل إلى رؤية استراتيجية مشتركة من اجل تحقيق الاهداف السابعة عشر للتنمية المستدامة والوصول إلى الغايات المرجوه منها، بما في ذلك تحديد الاهداف ذات الاولوية للدول الأعضاء والتي يجب تسليط الضوء عليها خلال المرحلة الراهنة. كما يُسند لهذا الفريق مهمة وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات يتضمن ابرز الانشطة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المستقبلية وبما يخدم أهداف الخريطة.

ومن الجدير بالذكر بانه تم اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 بموجب القرار رقم 436 الصادر عن الدورة العادية (48) لمجلس وزراء الإعلام العرب، كما تم اقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها (29)، التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2018، وذلك بهدف اشراك الإعلام العربي في تنفيذ اجندة التنمية المستدامة وتعزيز اهتمامه بأهدافها.