رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر بيان بتشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية

بغداد/ إعلام القضاء

اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بيان بتشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية.

وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى انه “استنادا لاحكام المادة 35 / 3 من قانون التنظيم القضائي، اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى بيان بتشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة من المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات”، لافتا إلى أن “الهيئة الواحدة تتكون من ثلاثة قضاة تحقيق وعضو ادعاء عام يتولون التحقيق بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين والقوات الامنية والاعتداء على وسائل الاعلام وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية العليا المحال من الحكومة”.

ودعا مجلس القضاء الاعلى “المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ووسائل الاعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن فيها وفي حال تسجيل اخبارات سابقة لتلك الحوادث فانه يجب على المحاكم المسجل لديها ايداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لاكمال التحقيق فيها”.