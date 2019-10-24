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زيدان يُقرر التخلي عن براهيم دياز

بقلم | علي سمير

أخبر نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبه براهيم دياز، برغبته في التخلي عنه خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

دياز انضم لريال منذ أقل من سنة، بعد رحيله عن مانشستر سيتي في صفقة وصلت قيمتها 22 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب فرصه في المشاركة تعطلت بشكل كبير بسبب بعض الإصابات في أوتار الركبة، وتأخره في العودة أكثر من اللازم.

صحيفة “as” الإسبانية أكدت أن المدرب زين الدين زيدان منح اللاعب أحقية مغادرة النادي في يناير.

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ويأتي ذلك لعدم نيته في الاعتماد عليه، ورغبته في تدعيم الفريق بلاعبين آخرين بمركز الوسط الهجومي، أبرزهم دوني فان دي بيك وكريستيان إريكسن.

يذكر أن دياز لعب 12 مباراة فقط مع ريال بجميع البطولات منذ انتقاله للفريق الإسباني.

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