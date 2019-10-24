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“سرايا الصدر” تعلن استعدادها لأي طارئ

اعلنت “سرايا السلام” الجناح العسكري للتيار الصدري يوم الاربعاء عن استعدادها لأي طارئ قد يحدث خلال التظاهرات التي من المقرر ان تنطلق في يوم 25 من شهر تشرين الاول الجاري.

وقالت السرايا في بيان انها “على اتم الاستعداد والجهوزية لكل طارئ يمرُّ به” العراق.

وكان مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اصدر بيانا دعا فيه ستة اطراف في التيار بينها “سرايا السلام” الى “الاستعداد والجهوزية لكل طارئ، والتأهب لكل أمر، من ليلة الخميس القادم 26 من شهر صفر والى اشعار اخر، وذلك بسبب ما يمر به العراق من ظروف الثورة وما يحدق به من خطر”.

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