سيادة المطران عطا الله حنا : ” نرفض كافة مظاهر العنصرية ايا كان شكلها وايا كان لونها ولا يجوز ان يضطهد اي انسان في هذا العالم بسبب انتمائه الديني او العرقي”

القدس – استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا من المنظمة الامريكية للعدالة والسلام ونبذ العنصرية وهي منظمة تضم في صفوفها عددا من رجال الدين من مختلف الاديان والطوائف كما وتضم ايضا عددا من الحقوقيين والشخصيات الاكاديمية والاعلامية البارزة .

وقد وصل الوفد الى المدينة المقدسة في زيارة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني وبهدف الاطلاع عن كثب على ما يتعرض له الفلسطينيون من استهداف في مدينة القدس وضواحيها بشكل خاص وفي الاراضي الفلسطينية بشكل عام .

وقد رحب سيادته بزيارة الوفد حيث استقبلهم في كنيسة القيامة في القدس القديمة مشيدا بمواقفهم وانسانيتهم ودفاعهم عن حقوق الانسان وانحيازهم للمظلومين وضحايا العنف والحروب في كل مكان .

نقول لكم ونحن نستقبلكم في هذا المكان المقدس بأننا نرفض كافة المظاهر العنصرية ايا كان شكلها وايا كان لونها فالعنصرية هي ظاهرة مقيتة تتناقض وقيمنا الانسانية والروحية والاخلاقية كما انها امتهان مباشر للكرامة الانسانية لا سيما ان الله تعالى خلقنا جميعا وكلنا ننتمي الى اسرة بشرية واحدة ويجب ان نحب بعضنا بعضا لان الله محبة وعندما تغيب او تُغيب المحبة يفقد الانسان انسانيته .

اننا نرفض الظلم الممارس بحق الانسان كما اننا نرفض كافة مظاهر الاستبداد والكراهية والتطرف الديني ونعتقد بأنه لا يجوز اطلاقا ان يُستهدف وان يُضطهد اي انسان في هذا العالم بسبب انتماءه الديني او خلفيته العرقية او الثقافية او لون بشرته، فالتمييزالعنصري والاضطهاد والاستهداف الذي يتعرض له اشخاص في هذا العالم انما هي ظاهرة مقيتة ومرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا .

يجب ان نعمل معا وسويا من اجل تكريس الثقافة الانسانية ثقافة قبول الاخر واحترام خصوصيته ومعتقده وما يتميز به لاننا نعتقد بأن البشر جميعا انما هم خليقة الله وهم مطالبون بأن تكون علاقاتهم مع بعضهم البعض مبنية على اسس انسانية واخلاقية وروحية سليمة .

اما في فلسطين فهنالك اضطهاد واستبداد واستهداف يتعرض له شعبنا الفلسطيني ، فالفلسطينيون منذ وعد بلفور وحتى وعد ترامب وهم يتعرضون للمظالم والاستهداف في هذه الارض المقدسة ومنذ النكبة وحتى اليوم ابتدأت حقبة جديدة من الاضطهاد والاستهداف حيث تم تشريد واقتلاع شعبنا من وطنه وها هم اللاجئون الفلسطينيون منتشرون في سائر اصقاع العالم لا سيما في مخيمات اللجوء .

من آمن بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية ودافع عن حقوق الانسان يجب ان يلتفت اولا الى معاناة الشعب الفلسطيني ذلك لان الظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني انما هو امتهان لكافة القيم والاخلاق والمبادىء والاعراف السامية .

نتمنى ان تنجح زيارتكم لكي تنقلوا الى شعبكم والى كافة شعوب الارض حقيقة ما يحدث في ارضنا المقدسة من استهداف بحق البشر والحجر وبحق كافة ابناء شعبنا وخاصة في مدينة القدس .

قدم سيادته للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية كما وتقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس ومن ثم اجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .