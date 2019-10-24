طمام عار يامشاري،

نعيم الهاشمي الخفاجي

طالعنا احد المهوسين الذين نسوا انفسهم من الاهتمام بها وتطويرها واللحوق في الامم الاخرى، العالم الغربي وبفضل علمائه علماء الاجتماع اعترفوا وقالوا الانسان استطاع اكتشاف واختراع في مجالات الصناعة والعلوم الطبيعية لكنه نسى نفسه حيث لم يستطيع انجاز هذه الاكتشافات في المجال الاجتماعي المتمثل في محاولة الانسان فهم نفسه ومجتمعه وعلاقاته الداخلية ضمن العائلة والمنطقة والمجتمع الا في عصور تعتبر متأخرة، المجتمعات الغربية انجبت علماء امثال أوجيست كونت عالم فرنسي نشأ بظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية التي مرت بها المجتمعات الاوروبية واستطاع هذا العالم المخضرم ان يدرس الواقع الاجتماعي للفرد والاسرة والمجتمع ويؤسس اساس لحل مشاكل الانسان والظواهر ويضع الحلول لها،اوروبا تطورت بفضل الثورة الصناعية الفرنسية والتي نقلت المجتمعات الغربية من نظام الاقطاع الى النظام الراسمالي، هناك حقيقة يجب علينا ان نعترف بها ان المجتمعات الراكدة الجاهلة التي لازالت تعالج امراضها من خلال تقنية شرب ابوال الجمال والحمير لايمكن ان تعالج مشاكلها وتجد العلاج الذي يصحح اوضاعها الاجتماعية والاخلاقية، الاسلام جاء لينقذ العرب من الظلمات الى النور لكن رفضت المجتمعات البدوية المتخلفة الخروج من الظلمات الى النور والسبب انها مجتمعات راكدة ترفض التطور والتعلم، وجود محمد ص وال بيته الكرام الاطهار بالجزيرة العربية كان معجزة ويكفي وجود محمد ص بالجزيرة العربية استطاع ان يقنعهم بدين الاسلام واطاعوه فبحد ذلك هو معجزة بصدق نبوة محمد ص وانه فعلا نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، قبلوا الاسلام كدين شكلي ورفضوا مواكبة التغير وبقوا على جاهليتهم لانهم مجتمعات راكدة ترفض التعلم، ورحم الله المفكر الدنماركي المسيحي بدرسن الذي الف كتاب اسماه علي ومعاوية، وقد اختار ان يضع على غلاف الكتاب صورتين لشجرتين الاولى لمعاوية وضع على اسم معاوية شجرة جرداء، ووضع شجرة مثمرة على اسم علي بن ابي طالب ع، هذا المسيحي المحترم قال في كتابه في الصفحة الثانية ان الدين الذي جاء به محمد وقاتل على تأويله ابن عمه علي بن ابي طالب يحوي الكثير من القيم والاخلاق تصلح ان تكون قوانين في دساتير الامم، لكن قريش قبلت هذا الدين ورفضت التخلي عن جاهليتها، طالعنا احد المهوسين الذين لازالوا يعيشون في العصور القديمة بقدم جاهلية قريش قبل الاسلام بمقال يضحك الثكلى لانعرف لونه وطعمه وشكله يقول مشاري

هل يعلن حزب الله الجهاد على لبنان؟

الأربعاء – 24 صفر 1441 هـ – 23 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [14939]

مشاري

صحافي وكاتب سع……………

يقول

ماذا لدى زعيم «حزب الله»، حسن نصر الله، حامي العهد اللبناني السياسي القائم، ليعيد الشعب اللبناني الثائر إلى منازلهم؟

حسن نصر الله قال صراحة، في خطبته المثيرة تعليقاً على انتفاضة الشارع اللبنانية الكبرى، إنه ليس بمقدور أحد إسقاط العهد، ومسح على لحيته، وقال: «خذوها من هالدقن»!

اقول لهذا المخلوق الذي يعيش بعالمنا ويستعمل التقنيات الحديثة لكنه لازال تحت وطأة العبودية والذل، انا لست لبنانيا لكن لبنان وضعه مختلف المحتل الفرنسي وضع لهم دستور ضمن حق ١٨ طائفة ومكون في الدولة اللبنانية، لايوجد شخص مهمش الجميع مشاركون ومضمونه حقوقهم، تداول الحكومات في لبنان طبيعي لربما تتغير الشخوص لكن يبقى الرئيس مسيحي ماروني والحكومة سني والبرلمان شيعي، حكومة العهد ضم رئيس الجمهورية المسيحي الماروني عون

وحزبه التيار الوطني الحر، وحزب الله وامل وفئات سنية ودرزية ………الخ يقول هذا التافه

رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يؤمن الغطاء السني والدستوري لهذه الحكومة وهذا العهد.

هههههههههههههه بكل الاحوال فضل من ميشال عون وتجمع العهد ابقوا الحريري لرئاسة الحكومة كان في استطاعتهم استبداله بشخصية سنية اخرى،

يقول هذا الفلته شيعة لبنان في اسم

«حزب الله» هو المستفيد الأكبر من هذه الحكومة وهذا العهد،

من حق كل شريف في خطاباته ان يكون شجاع ولايسمح للاخرين اهانته واذا انتم قبلتم للحلاب ترمب ان يحلبكم ويصفكم بالابقار السمينة فالشعب اللبناني يرفض ذلك وهذا يحسب لهم، لولا

خطب السيد حسن نصر الله وتهديداته بترسانته من الصواريخ، يحترمه اليهود لانه صادق بوعده، والله سبحانه وتعالى ذكر الى المسلمين في القران الكريم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدوكم …………. لما اعترف نتنياهو بسيادة لبنان على حقول الغاز المكتشفة في المياه الاقليمية اللبنانية،

يقول مشاري

يتفاخر بنخبه العسكرية وأصحاب القمصان السوداء من الحزب الأصفر، ممن اتهموا بقتل الرموز السياسية المدنية، وفي مقدمهم رفيق الحريري ……….. اقول لهذا السفيه من اغتال رفيق الحريري هو التيار السلفي الوهابي الذي انشق عنكم واسس تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وهدد الحريري في الاسم بالاغتيال وبعد عملية الاغتيال تم نشر مقطع فيديو لمن نفذ الجريمة بقتل رفيق الحريري وقد اتخذت امريكا واسرائيل قضية اغتيال الحريري لطرد سوريا من لبنان ونجحوا بذلك،

اقول لمشاري شيعة لبنان اعادوا الكرامة للشعب اللبناني والعربي وحرروا ارضهم واجبروا الصهاينة على القبول بترسيم الحدود البحرية وبدون مماطلة من نتنياهو، شيعة لبنان حفظوا الاراضي اللبنانية وحفظوا ثروات لبنان وهم غير مهتمين لصراخكم، مظاهرات اللبنانيين ضد الفساد كشفت ثروة فؤاد السنيورة البالغة ١١ مليار دولار.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.