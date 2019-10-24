عبد المهدي ووزير الدفاع الامريكي يبحثان عدة ملفات تخص العراق والمنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر.

وجرى بحث العلاقات بين البلدين والتأكيد على استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب ودعم جهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية، الى جانب مناقشة التطورات المقلقة في سوريا، خصوصا فيما يتعلق بالإرهابيين السجناء في سوريا وإحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية، اضافة الى عمليات النزوح نتيجة العمليات العسكرية، كما جرى بحث الدور الذي يلعبه العراق في المنطقة وعلاقاته مع جميع دول الجوار.

وأكد وزير الدفاع الامريكي إلتزام الولايات المتحدة الامريكية التام بدعم العراق وإحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا الى ان القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بإتجاه العراق تدخل وتنسحب من الأراضي العراقية بإذن الحكومة العراقية وموافقتها، وأي تصريحات إعلامية عن بقائها في العراق غير صحيحة.