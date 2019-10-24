في غياب السعودية والإمارات.. قطر تعلن قرعة خليجي 24

كشفت قرعة بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم (خليجي 24) التي سحبت اليوم الأربعاء في أحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة، عن ملامح المنافسة في البطولة.

وأزاحت اللجنة المنظمة للبطولة، الستار عن شعار هذه النسخة، الذي جاء مشابها مع نظيره في النسخة السابعة عشر (خليجي 17) التي استضافتها قطر أيضا وتوج المنتخب القطري (العنابي) بلقبها.

وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، بمشاركة خمسة منتخبات، وتستضيفها قطر في استاد خليفة الدولي في الفترة ما بين 27 نوفمبر والتاسع من كانون أول/ديسمبر.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في الخانة الثانية خلف نظيره القطري، وجاءت منتخبات الكويت وعمان واليمن في الخانات من الثالث إلى الخامس، على الترتيب.

وبذلك تشهد منافسات اليوم الأول بالبطولة، في 27 نوفمبر، لقاء المنتخب القطري صاحب الضيافة مع نظيره اليمني بينما يستهل المنتخب العماني مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة نظيره العراقي في اليوم نفسه.

وفي اليوم الثاني الموافق 30 نوفمبر ، يلتقي المنتخب الكويتي الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة مع نظيره اليمني بينما يلتقي المنتخب القطري نظيره العماني.

وفي اليوم الثالث الموافق الثالث من ديسمبر، يلتقي المنتخب العراقي نظيره الكويتي والمنتخب اليمني مع نظيره العماني، بينما يشهد اليوم الرابع الموافق السادس من ديسمبر لقاء المنتخب العماني مع نظيره الكويتي والمنتخب القطري مع نظيره العراقي.

وفي اليوم الأخير الموافق التاسع من ديسمبر، يلتقي المنتخب العراقي نظيره اليمني والمنتخب الكويتي مع نظيره القطري.

وأعلن المنظمون عن اختيار تميمة للبطولة والتي تشبه لحد كبير ‘صديفي’ تميمة خليجي 17 حيث أوضح مقدم الحفل أن اختيارها جاء لأنها كانت فأل خير على الفريق القطري حيث توج حينها باللقب.