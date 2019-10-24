مركز دبي المالي العالمي يستقبل وفد مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2019: استضاف مركز دبي المالي العالمي اليوم وفد من مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي معني بمجال التكنولوجيا المالية، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها للابتكار والتكنولوجيا المالية بهدف تطوير مستقبل القطاع المالي في المركز المالي باعتباره من بين أفضل عشرة مراكز مالية في العالم.

وكان في استقبال الوفد الزائر عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، فيما عرّف محمد البلوشي، رئيس قطاع التقنية المالية في المركز المالي الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا ببرنامج مسرّع التكنولوجيا المالية “فينتك هايف” في مركز دبي المالي العالمي. ويركّز البرنامج على أهمية فرص النمو المتاحة أمام الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والتي تتخذ من دبي مقراً لها بهدف توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

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ملاحظات للمحررين

حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي إسمي يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 15 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 24 ألف موظف لدى أكثر من 2200 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي، وهو يحتضن اليوم البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.difc.ae، كما يمكن متابعة المركز على “تويتر” عبر الحساب @DIFC