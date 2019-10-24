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ملك السعودية يعين فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية بدلاً عن إبراهيم العساف

أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، وزير الخارجية إبراهيم العساف من منصبه.

جاء ذلك في أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس)

وجاء في نص القرار: “بأمر ملكي إعفاء إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود بدلاً منه”.

وجاء أيضاً بالأمر الملكي “إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعين بدلاً منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل”.

ويعين أيضاً “عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة”.

كما نص الأمر الملكي “بأن يعين عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة”.

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