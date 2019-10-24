نادي الجسرة القطريّ العريق يكرّم د. سناء الشعلان

الدّوحة-قطر: كرّم نادي الجسرة الثقافيّ الاجتماعيّ في الدّوحة/ قطر ممثّلاً بالتّربويّ المخضرم محمد ناصر العبيدان أمين السّر العام الأديبة الأردنيّة د. سناء الشّعلان تقديراً لمكانتها وجهودها وإبداعها الأدبيّ والأكاديميّ والإعلاميّ، ولجهودها وتعاونها مع النّادي في الكثير من المناحي الثّقافيّة والإعلاميّة. وذلك بحضور مدير النّادي البشير الهادي وإدارته الثّقافيّة والاجتماعيّة.

وقد عبّرت الشّعلان عن فخرها بهذا التّكرم الذي يأتي من نادي قطري عريق هو من روّاد العمل الاجتماعيّ والثّقافيّ في قطر وفي الخليج العربيّ، وله بصمات مشرفّة في هذين المشهدين، كما أكّدت على سعادتها بتلك الشّراكة الطّويلة مع نادي الجسرة التي أثمرت عشرات من الأعمال الإبداعيّة والقصصيّة والنّقديّة، كما قدّمتها بقوّة للمشهد الثّقافيّ والإبداعيّ العربيّ، كما أهّلتها للفوز بالكثير من الجوائز العربيّة العريقة. وهي في هذا الشّأن تقول إنّ نادي الجسرة كان أيقونة فألها دائماً، وشريكها في الكثير من نجاحاتها.

كذلك شكرت التّربويّ المخضرم محمد ناصر العبيدان أمين السّر العام للنّادي على تكريمها هذا نيابة عن رئيس مجلس الإدارة إبراهيم خليل الجيدة.

ويأتي هذا التّكريم في ظلّ إصدار الشّعلان لنحو 59 عمل متنوّع بين القصّة والرّواية والمسرح والنّقد وأدب الأطفال، فضلاً عن مئات الدّراسات والأبحاث المنشورة ولمواقفها الحقوقيّة المدافعة عن الأمّة العربيّة وثقافتها وحضارتها وإنسانها وموروثها.

وكانت الشّعلان قد عملت لفترة زمنيّة مراسلة لمجلة الجسرة الثّقافية وعضو في تحريرها، وقد نشرت المجلّة في عددها الـ19 ملفّاً كاملاً عن تجربة سناء الشّعلان الإبداعيّة تحت عنوان “سناء الشّعلان حالة إبداعيّة تشكّل ظاهرة استثنائيّة”، وقد شارك في هذا الملف عدد كبير من النّقاد والأدباء والإعلاميين العرب.

وكان النّادي قد أصدر لها عدداً كبيراً من الأعمال الإبداعيّة والنّقديّة، منها: كتاب نقديّ بعنوان “الأسطورة في روايات نجيب محفوظ”، و كتاب نقديّ بعنوان “السّرد الغرائبيّ والعجائبيّ في الرّواية والقصّة القصيرة في الأردن1970- 2002″، ومجموعة قصصيّة بعنوان “أرض الحكايا”، ومجموعة قصصيّة بعنوان “مقامات الاحتراق”، ومجموعة قصصيّة بعنوان “ناسك الصومعة”، ومجموعة قصصيّة بعنوان “الهروب إلى آخر الدنيا”، ومجموعة قصصيّة بعنوان” مذكرات رضيعة”، وقصّة للأطفال بعنوان “زرياب: معلّم الناس والمروءة”، وقصّة للأطفال بعنوان “العزِّ بن عبد السّلام: سلطان العلماء وبائع الملوك”، وقصّة للأطفال بعنوان “عبّاس بن فرناس:حكيم الأندلس”.

وقد نالت الشّعلان عشرات الجوائز والاحتفاءات والتّكريمات والدّراسات النّقديّة والرّسائل والأطاريح الجامعيّة عن هذه الإصدارات، منها: جائزة النّاصر صلاح الدّين الأيوبيّ، جائزة الأديب المرحوم محمد طمليه في القصّة القصيرة عن المجموعة القصصيّة “ناسك الصّومعة”، وجائزة مؤتمر المرأة العربيّة للعام، جائزة التميّز الإبداعيّ والأكاديميّ والتّأثير عن مجمل إنتاجي الإبداعيّ والنّقديّ، مؤتمر المرأة العربيّة، وجائزة الشّيخ محمد صالح باشراحيل للإبداع الثّقافيّ العالميّة في دورتها الثّالثة في حقل الرّواية والقصّة القصيرة، وجائزة شرحبيل بن حسنة للإبداع، الجائزة الأولى، حقل قصّة الأطفال عن قصّة “زرياب”، وجائزة الحارث بن عمير الأزديّ للإبداع في دورتها السّادسة، الجائزة الأولى في حقل القصّة القصيرة عن قصّة “حكاية لكلّ الحكايات”، وجائزة النّاصر صلاح الدّين الأيوبيّ في دورتها الثّانية عن المجموعة القصصيّة “أرض الحكايا”، وغيرها.