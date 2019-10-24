نداء لاطباء عراقيين في استراليا لإطلاق سراح د ميثم الحلو

منذ اختطافه من قبل مسلحين مجهولين مساء الاحد السابع من اكتوبر الجاري و مصير د ميثم الحلو لايزال مجهولا .

الدكتور ميثم الحلو استشاري في الامراض الجلدية والتناسلية واستاذ مشرف في المجلس العربي للاختصاصات الطبية وكاتب وروائي وناشط مدني .

ان السلطات الرسمية لازالت تلتزم الصمت ازاء المناشدات العديدة لاطلاق سراح د الحلو ولم تفلح مساعي عائلته واصدقائه المتواصلة في الكشف عن مصيره.

اننا ننظر بقلق بالغ الى مصير د ميثم الحلو خاصة وان اختطافه قد تم في ذروة احتجاجات اكتوبر وفي سياق سقوط اكثر من ١٠٠ شهيد و ٦٠٠٠ جريح وحوالي الالف معتقل ومخطوف .

اننا نحمل الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على حياة د الحلو ونطالبها باطلاق سراح د الحلو سالما فورا والكشف عن المجرمين الذين قاموا باختطافه وتغييبه وعن من وقف ويقف ورائهم ايا كان موقعهم.

كما ندعو الاوساط الطبية ومؤسساتها والمنظمات الانسانية الى رفع الصوت للاسراع باطلاق سراح د ميثم الحلو.

الموقعون

د مريم جوزيف – أخصائية أمراض الشيخوخة.

د بشرى العبيدي- طب عائلي Family Physician .

د احمد الربيعي – أخصائي الجهاز الهضمي والناظور.

د كريم غانم _- جراح عام.

د جعفر شحاذه، جراح قلب وصدر.

د رياض داود – أخصائي تخدير .

د اسعد عبد الكريم – طب عائلي.

د نسرين الصالحي – طب عائلي.

د اوس الحسن – طب باثلوجي

دزياد طارق – اخصائي اشعة

د حامد المفرجي- أخصائي قلبية.

د عمار العاني – جراحة عامه.

د خلدون آدم – جراحة العظام والكسور.

د عمر الكبيسي – طب عائلي

د مروان إدريس – جراح عام

د أسامة محمد – جراح عام

د محمد الزبيدي – جراح عام

د فؤاد عباس – أخصائي مناعة وحساسية

د يحيى الحبال – طب عائلي

د لطيف كاظم – جراح أنف وأذن وحنجرة

د فالح الأسدي – طب عائلي

د على حسين – طب عائلي

د اسيل الخياط – جراحة نسائية

د معن الجبوري – أخصائي أمراض الدم.