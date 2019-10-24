ندعوكم لوقفة مساندة وتضامن مع أهلنا في العراق وسط ستوكهولم

تحت شعار …..من أجل العدالة الاجتماعية

لا للفساد والمحاصصة نعم للدولة المدنية الديمقراطية

العراق هويتنا الوطنية

التضامن مع شعبنا لنيل حقوقه

ندعوكم لوقفة مساندة وتضامن مع أهلنا في العراق

من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة في حياة حرة كريمة

كونوا معنا

الساعة الثالثة عصراً من يوم الجمعة 2019-أكتوبر-25

المكان

في ساحة Soltorget وسط ستوكهولم

ساندوا الأبطال بانتفاضتهم الباسلة ضد الفساد

إجلب معك العلم العراقي

شموع لتنير ليل مالمو

المجد لشهداء العراق

شهداء الوطن قناديل تنير الطريق للحرية

عاش العراق وطن حر مستقل وذو سيادة

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مع أطيب وأرق الأمنيات

محمد الكحط/ أبو هيلين