ندعوكم لوقفة مساندة وتضامن مع أهلنا في العراق وسط ستوكهولم

تحت شعار …..من أجل العدالة الاجتماعية
لا للفساد والمحاصصة نعم للدولة المدنية الديمقراطية
العراق هويتنا الوطنية
التضامن مع شعبنا لنيل حقوقه
ندعوكم لوقفة مساندة وتضامن مع أهلنا في العراق
من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة في حياة حرة كريمة
كونوا معنا
الساعة الثالثة عصراً من يوم الجمعة 2019-أكتوبر-25
المكان
في ساحة Soltorget وسط ستوكهولم
ساندوا الأبطال بانتفاضتهم الباسلة ضد الفساد
إجلب معك العلم العراقي
شموع لتنير ليل مالمو
المجد لشهداء العراق
شهداء الوطن قناديل تنير الطريق للحرية
عاش العراق وطن حر مستقل وذو سيادة
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مع أطيب وأرق الأمنيات
محمد الكحط/ أبو هيلين