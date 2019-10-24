وزراء البيئة يبحثون ( 12 ) اتفاقية تتعلق بالتنمية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

عقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاربعاء الثالث والعشرين من اكتوبر 2019 الجاري اعمال الدورة (55) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وذلك للتحضير للدورة الوزارية ال 30 للمجلس المقررة يوم غد الخميس .

كما عقدت بالجامعة العربية خلال الأيام الماضية أعمال الدورة (20 ) للجنة المشتركة للبيئة والتنمية فى الوطن العربى، للتحضير للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب والمجلس الوزاري.

صرح بذلك الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية، بأن اللجنة ناقشت 24 بندا، من أهمها، البند الخاص بالتحضير لاجتماع الجمعية الأممية للبيئة التي تعقد في مارس المقبل، حيث تتم مناقشة مساهمة الدول العربية بعدد من الأفكار ومواضيع فنية وكذلك إصلاح برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأضاف جاب الله أن فلسطين لها قرار خاص يطالب المجتمع الدولى بأن يسمح الجانب الإسرائيلى لدخول بعثة الأمم المتحدة للبيئة إلى الأراضى الفلسطينية لإعداد دراسة لحالة الوضع البيئى بعد الحرب، مشيرا إلى أن أريك سولهايم المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سيعرض كافة الجهود على المجلس الوزارى يوم غد الخميس.

وأوضح جاب الله أن سولهايم ينتظر موافقة خطية من قبل الاحتلال الإسرائيلى لتسهيل دخول البعثة الدولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيرا إلى أنه فى حال رفض إسرائيل الموافقة سنقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر مارس المقبل .

ولفت مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع تحضيرى فى يناير المقبل بعمان قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالبيئة.

وقال أن اللجنة تناولت ( 12 ) من الاتفاقات الخاصة بالبيئة مثل التصحر ومعاهدات بوول وغيرها من أجل البحث عن تجديدها، مشيرا إلى أن مصر تتولى التنسيق العربى الخاص باتفاقية التصحر بوجود المنظمة للتنمية العربية واكساد والفاو مساعدين من الناحية الفنية