و أخيرا : تعترف الحكومة بمسؤليتها عن قتل المتظاهرين و تقدم ” أكباشا ” صغيرة أضحية !!

بقلم مهدي قاسم

من حسن الحظ أن نتائج التحقيقات التي تمخضت عن اللجنة التي

شكلتها الحكومة العراقية رسميا لمعرفة الأسباب و الظروف أو بالأحرى الجهات الواقفة وراء عمليات قتل و جرح آلاف من المتظاهرين ، لا تذكر أو تُشير إلى وجود مندسين دواعش ، وهابيين ، ولا إلى وجود أصابع صهاينة أو هنود حمر وراء المجزرة التي اُرتكبت بحق المتظاهرين ،

إنما ما يؤكده التقرير هو :

ـــ أن السبب الأول و الأخير في مقتل عشرات متظاهرين

و جرح آلاف منهم يرجع أصلا إلى استخدام ” القوة المفرطة ” من قبل عناصر الأجهزة الأمنية و الشرطة ضد المتظاهرين السلميين في أول اعتراف صريح بضلوع القوات الحكومية في قتل المتظاهرين ، وهو الأمر الذي ينفي تلقائيا وجود ” قناصين ” أو أشباح فضائيين من ” بعثيين و وهابيين

” يكونون هم الذين كانوا “يقتنصون ” المتظاهرين بكل سادية ووحشية منتشية ، و من على سطوح عالية ، ومن ثم يختفون ليظهروا على سطوح أخرى ليمارسوا ساديتهم من جديد وهم يطلقون الذخيرة الحية على المواكب الشبابية الحاشدة و المزدحمة و المتظاهرة من أجل الخبز والعمل و الخدمات،

إنما يجب أن يفُهم من التقرير الحكومي نفسه أن القناصين لم يكونوا سوى عناصر أمنية ، أو عناصر ميليشياوية لا تريد الحكومة ذكرها تجنبا للإحراج ، أو تحديدا عناصر أمنية قد تورطت بارتكاب المجزرة الرهيبة بأوامر من جهات عليا لا تريد لجنة التحقيق ذكرها و بالتالي ” توصي

” اللجنة التحقيقية بإبعاد قادة و أمراء الوية شرطة بعض المحافظات و من ضمنها العاصمة بغداد ، وهي ” عادة متبعة ” منذ عهدي نوري المالكي الكارثيين وحتى الآن ، أي تقديم ضحايا ” أكباش ” من الصف الأخير ليتحملوا المسؤولية كاملة عن هكذا جرائم قتل وكوارث وطنية ، وليس

تحديد و كشف مسؤولية الصف الأول المسؤول و المباشر :

ـــ إذ كلنا يتذكرجيدا كيف كانت تتم عملية إقالة أمراء

الحواجز الأمنية بعد مرور و تفجير سيارة مفخخة بهدف تحميله المسؤولية الكاملة ، علما أن أجهزة الكشف الأمنية ــ التي كانت عبارة عن لعبة أطفال ُـــ و التي كانت تستخدمها عناصر التفتيش الأمنية كانت مقتصرة ــ في أحسن الأحوال ــ على كشف العطور و أشياء أخرى من هذا

القبيل !! و ليس لكشف مواد التفجير ، طبعا ، كل ذلك حصل بسبب الفساد المستشري في وزارة الداخلية و غيرها من الوزارات الأخرى في ذلك الحين و الآن أيضا ..

فالنسبة لغالبية الشارع العراقي لم ولن تكن نتائج لجنة

التحقيق هذه مفاجئة أو صادمة قطعا ، بقدر ما كانت متوقعة تماما ، لكونها تحصيل حاصل طبيعي لنظام سياسي مشوه و هجين غير طبيعي إطلاقا يقوده ساسة فاسدون ولصوص ماهرون :

ـــ فمثلما لم تُحدد مسؤولية نوري المالكي في قضية سقوط

الموصل و غيرها من محافظات أخرى أو هروب آلاف دواعش من سجن ” أبو غريب “: أو في قضية مجزرة سبايكر الرهيبة ، مثلا، فكذلك الآن سوف لن تحدد مسؤولية عادل عبد المهدي ـــ بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية ـــ عن عمليات إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين

و قتل العشرات منهم و جرح آلاف آخرين ..

غير إن الاستخفاف الأكبر بدماء الضحايا المتظاهرين هو

أن تقتصر العقوبة على إجراء ات إعفاء القادة والأمراء المسؤولين الصغار من مناصبهم ، بدلا من إخضاعهم للمساءلة القانونية تمهيدا للإدانة القضائية ، إذ من الواضح أن المساءلة القانونية الصحيحة و التحقيقات النزيهة ستكشف فضيحة ضلوع جهات عليا في توجيه أو إعطاء أوامر

بإطلاق النار على المتظاهرين ، وهو الأمر الشنيع و الفظيع الذي سيبذلون قصارى جهدهم لكي يبقى طي الكتمان و النسيان و الذي يجب عدم السكوت عنه بأية حال من الأحوال ومهما بلغ الأمر من الشدة و الأهوال..

إذ إن الدماء الزكية والطاهرة الي سُفحت و سُفكت ظلما و

غدرا كانت دماء شباب عراقيين بعمر ورد نضرة و ليست دماء صخول أو دجاجات مهدورة عبثا و هباء !.

هامش ذات صلة :

(اول

رد من الحكومة العراقية على نتائج التحقيق الخاصة بالتظاهرات

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم الثلاثاء، عن ان رئيس

الحكومة سيعتمد على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة باحداث التظاهرات، والتي اظهرت استخدام القوة المفرطة من القوات الامنية ضد المحتجين، كما اوصت باعفاء عدد من القادة الامنيين.

وقال الحديثي، ان “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سوف يعتمد هذا التقرير في

اتخاذ جملة قرارات فيما يخص مساءلة ومحاسبة وملاحقة كل جهة وشخص ثبت في التقرير انه ارتكب مخالفات قانونية او قصر في الاحداث التي وقعت خلال التظاهرات، او ارتكب اي شكل من اشكال الجرائم ضد المتظاهرين او ضد افراد القوات الامنية او ضد المال العام او الخاص”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية ان “عبدالمهدي سيحيل المقصرين الى الجهات

القضائية المختصة لإصدار العقوبات المناسبة بحقهم واتخاذ قرارات من اجل ارسال رسائل تطمين بان الحكومة العراقية عازمة للتصدي لكل شخص تسبب بسقوط ضحايا في التظاهرات”.

واقرت اللجنة التحقيقية الوزارية الخاصة باحتجاجات العراق، باستخدام القوات

الامنية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، مما ادى لسقوط 149 قتيلا واكثر من 4 الاف من المتظاهرين فقط.

وبحسب تقرير اللجنة، فان نسبة ضحايا الاحتجاجات الاكبر سجل في العاصمة بغداد

بمقتل 107 واصابة 3458، ومقتل 4 عناصر من القوات الامنية وجرح 363.

واقرت اللجنة التحقيقية بالاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم ضبط اطلاق

النار على المحتجين، وضعف قيادة وسيطرة للقادة الامرين، وقيام بعض المتظاهرين غير منضبطين بحرق مقرات امنية وحكومية وحزبية، وقيام بعض المتظاهرين بالقاء قنابل المولتوف باتجاه القوات الامنية.

وتابع ايضا ان حرق مؤسسات الدولة من قبل عناصر حرف الاحتجاجات عن طابعها السلمي،

كما ان هيأة الاعلام والاتصالات لم تتخذ اجراءات بحق القنوات المحرضة التي تبث الكراهية، مؤكدا ايضا “لم تصدر اية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين”.

واوصى تقرير اللجنة الوزارية التحقيقية، باعفاء قائد عمليات بغداد واحالته

إلى مجلس تحقيقي، واعفاء نائب قائد عمليات بغداد، وقائد شرطة بغداد.

كما اوصى التقرير باعفاء قائد شرطة بابل، واعفاء قائد شرطة الناصرية، قائد

شرطة الديوانية، قائد شرطة ميسان، قائد شرطة النجف، قائد الفرقة 11، قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية، آمر مشاة لواء 45، قائد عمليات الرافدين ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق ) ..