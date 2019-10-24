يونامي: الأمن أفرط في استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، امس الاربعاء، وجود ادلة على ان قوات الامن افرطت باستخدام الرصاص الحي في فض الاحتجاجات التي شهدها العراق مطلع الشهر الحالي.

وقالت البعثة في تقرير لها إن “هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت باستخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية”، مشيرة إلى أن “تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية”.

وأكد التقرير أن “النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة”.

وبينت أن مؤشرات “عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين، تشير إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى في العراق”.

وأوضحت البعثة أنها أجرت “145 مقابلة في الفترة من 1 حتى 16 تشرين الاول الحالي، مع مراقبين لحقوق الإنسان وصحفيين ونشطاء ومحتجين وأقارب للمتظاهرين القتلى وغيرهم”.

خلص تقرير اللجنة الحكومية إلى أن 157 شخصا، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم لأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات. فيما تجاوز عدد الجرحى الـ5400 جريح. وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد في الأول من تشرين الأول واتخذت السلطات إجراءات عنيفة لقمعها.