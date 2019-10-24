20عاماً على اعتقال الأسير القائد رائد محمود الشيخ

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على سيرة عطرة وذكرى طيبة للأسير المناضل القائد البطل/ رائد محمود جميل الشيخ “أبو محمود” ابن كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والذي يدخل عامة العشرين على التوالي في المعتقلات الإسرائيلية خلف القضبان ومازال أسد شامخاً صلداً لا يلين في عرين الأسود ويعد أحد عمداء الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .

– الاسم الأسير:- رائد محمود جميل الشيخ “أبو محمود”

– تاريخ الميلاد:- 9/5/1974م

– الانتماء:- فتح

– البلدة الأصلية :- سمسم

– الحالة الاجتماعية:- متزوج من مقدسية وهو أب لطفلين هما (محمود وحسين)

– الوظيفة :- يعمل في صفوف الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة مدينة رام الله ،

– مكان السكن:- القدس بيت حنينا حفاظا على أولادها من بطش وملاحقة المستوطنين قامت زوجته بنقل محل إقامتها إلى مدينة رام الله علما هو في الأصل من سكان جباليا شمال قطاع غزة بئر النعجة منطقة الشهيد جمال عبد النبي

– المؤهل العلمي:- تلقي تعليمة الابتدائي والإعدادي في مدارس وكالة الغوث الدولية في مخيم جباليا وأنهى دراسته الثانوية العامة واصل تعليمة في الأسر حتى المرحلة الجامعية ودرس في الجامعة العبرية لمدة عامين وتم حرمانه من قبل مصلحة السجون

– التهمة الموجهة إليه :- الانتماء إلى حركة فتح كتائب شهداء الأقصى والمشاركة في عملية قتل الجنديين الإسرائيليين في مقر شرطة رام الله

– تم تأجيل محاكمته أكثر من مرة بسبب رفضه للاعترافات الموجهة له

– مكان الاعتقال:- نفحة

– تاريخ الاعتقال:- 26/10/2000

– الحكم :- المؤبد مرتين

– عملية الاعتقال:-

اعتقل الأسير رائد الشيخ بعد اندلاع انتفاضة الأقصى مباشرة بتاريخ 26/10/2000 ، من بيته في القدس حيث قامت مجموعة من القوات الخاصة بمداهمة المنزلة واقتياده إلى جهة غير معلومة حيث كان يعمل في صفوف الاجهزة الأمنية للسلطة في الضفة، واتهمه الاحتلال بالمشاركة في عملية قتل الجنديين الاسرائيليين في مقر شرطة رام الله واللذان اعتقلا على أحد الحواجز في رام الله حينما اقتحم المواطنين المركز في حينه وقاموا بقتل الجنديين والقاءهم من الشبابيك..

– تعرض الاسير “الشيخ” خلال سنوات اعتقاله الى العديد من العقوبات والظروف القاسية ،وحرم من زياره ذويه لأكثر من 6 سنوات متواصلة ، بينما تعرض للعزل اكثر من مرة ، وتنقل عبر العديد في سجون الاحتلال منها هداريم- يئر السبع- وايشل- وعسقلان- ونفحة وشارك الأسير في معارك الأمعاء الخاوية مع الأسرى البواسل في السجون

– التحق الأسير رائد الشيخ عام 1992م بالانضمام إلى صقور فتح الجناح العسكري لحركة فتح وبدأ العمل الفدائي ضمن الجهاز السري في المخيم حتى مجي السلطة الوطنية تفرغ للعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية بمحافظة رام الله…

– التحق في صفوف كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وقام بالعديد من العمليات إطلاق نار على المستوطنين الغاصبين…

– فارق والده الحياة بتاريخ 2/3/2006م وهو داخل السجن

المجد كل المجد لشهدائنا الأبرار.

والحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال