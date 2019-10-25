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اعلان حظر التجوال بكامل محافظة ديالى

فرضت السلطات الامنية في محافظة ديالى حظرا للتجوال بعموم المحافظة عقب اغتيال مسؤولين محليين.
وابلغ مسؤول امني ان السلطات الامنية في ديالى قررت تعميم حظر التجوال في كامل المحافظة، بعد ان كان مقتصرا على مدن الوجيهية والمقدادية وابي صيدا، وذلك خشية تطور الاحداث عقب حالات اغتيال.
واضاف، ان الحظر يشمل المشاة والمركبات، مع التعاطي مع حالات استثنائية.
وكان مسلحون مجهولون اقدموا اليوم الخميس على اغتيال رئيس المجلس المحلي لناحية ابي صيدا، سعد صريوي وابنه، قبل ان يغتال مسلحون مدير الناحية (ابي صيدا) حارث الربيعي، واعقبه اغتيال العميد محمد الحميري مدير الجنسية في الناحية ايضا.

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